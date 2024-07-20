Quick Finans 700 milyon liralık tahvil ihracını tamamladı

Nihat Karadağ, 1 milyar 620 milyon liraya kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptıkları başvurunun 4 Temmuz tarihinde Kurul kararı ile onaylandığını aktardı. 25 Temmuz 2025 vadeli ve 372 günlük, yüzde 57 basit faizli tahvil ihracı ile sağlanacak kaynağın KOBİ ve esnafın finansman desteğine sunulacağını belirten Karadağ:

"Finansman şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri finansmanı tabana yayarak, geniş kesimlerin finansman kaynağına ulaşmasını sağlamaktır ki bu kamunun da isteğidir. Biz de, güçlü sermaye yapımızın yanında borçlanma ihracı ile yaratacağımız kaynak gücümüzü ve potansiyelimizi daha da yükselteceğiz" dedi.

Poliçe Prim Kredisi

Tüm kredi ürünlerini Fatura Koruma Sigortası ve Bina Tamamlama Sigortası gibi sigorta ürünleri ve Poliçe Prim Kredisi ile de desteklediklerini belirten Karadağ, "Türkiye’de ilk defa sigorta acentelerinin kullanımına sunulan Poliçe Prim Kredisi, makroekonomik hedefler arasında yer alan finansal kapsayıcılık ve finansal araç çeşitliliğinin artırılması açısından önemli bir üründür ve ciddi de talep görmektedir. Diğer taraftan, kredi portföyünün tamamına yakın kısmı KOBİ'lere ve esnafımıza kullandırılan kredilerden oluşmaktadır. Bundan sonra da KOBİ'lerimizin ve esnafımızın tedarik, stok ve yatırımlarına yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.