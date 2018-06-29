Quick’in sahibi Erdemoğlu, Turkland Sigorta’yı alıyor

29 Haziran 2018

Kerim ÜLKER

Türk Telekom’da en büyük kontrol gücüne sahip Lübnanlı Hariri Ailesi, Türkiye’deki en önemli varlıklarından birini satıyor. Hariri Ailesi, sahibi olduğu Turkland Sigorta’nın satışı için sektörün yeni oyuncularından biri olan Quick’in sahibi Mahmut Erdemoğlu’yla görüşüyor.

Mahmut Erdemoğlu’nun 2015’te kurduğu şirketi MAHER Yatırım Holding, Turkland Sigorta’nın sahibi Hariri Ailesi ile masaya oturdu. Anlaşma sağlanırsa MAHER, Turkland Sigorta’nın tamamını satın alacak.

Turkland’ın patronu Hariri Ailesi

Kasım 1989 da Gothaer Alman Sigorta adı ile kurulan şu anda adı Turkland olan şirket, 1990 yılında Gothaer-Demir adını aldı. 1992 yılında Demirbank T.A.Ş. tarafından satın alındıktan sonra ismi Demir Sigorta A.Ş. olarak değişen şirket, 1997 yılında Cıngıllı Holding bünyesine katıldı.

2003’te faaliyetlerini durduran, 2008 yılında tekrar başlatan şirket, 2013’te ise hisse devir anlaşması imzaladı. Şirket hisselerinin yüzde 55’i Beyrut-Lübnan’da kurulu Cynvest S.A.L. Holding’e, yüzde 35’i Dubai- Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu Group Med International Management Limited’e devroldu. Geri kalan yüzde 10’luk hisse ise 2014’te GroupMed International Management Holding Limited’e devredildi. GroupMed ise Türk Telekom’un ortaklarından Lübnanlı Hariri Ailesi tarafından yönetiliyor.

Hatırlanacağı gibi Mahmut Erdemoğlu, 2015’te MAHER’i kurmuştu. İlk kez DÜNYA Gazetesi’nin 2016’da duyurduğu haberde yer aldığı gibi Erdemoğlu’nun 50 milyon liralık yatırımla Quick Sigorta’yı kurduğunu sizlerle paylaşmıştık.