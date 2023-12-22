Ral Yatırım Holding, 2024’te GYO kurup halka arz edecek

Birol BOZKURT

İnşaat, enerji ve eğitim gibi stratejik sektörlerde çeşitlendirilmiş işletme yapısıyla öne çıkan Ral Yatırım Holding, 2024 yılı hedeflerini paylaştı. Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir, 2023 yılında şirketlerinin gerek hasılat ve kârlılıkta gerek nakit yaratma kapasitesinde başarılı sonuçlar elde ettiğini, 2024 yılında da yenilenebilir enerji projeleriyle değer yaratmaya devam edip sektörde bu alanda öne çıkacaklarını kaydetti.

Kandemir, ayrıca “Ral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın kuruluşunu gerçekleştirip 2024 yılı içinde halka arzını gerçekleştirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi. Temelleri 1976 yılında atılan, yüzde 37,2 oranında halka açık bir şirket olan ve hisseleri ana pazarda işlem gören Ral Yatırım Holding, inşaat, enerji ve eğitim gibi stratejik sektörlerde çeşitlendirilmiş işletme yapısıyla çalışmalarına devam ediyor.

2023 yılını değerlendiren Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir, “Ülkemizde seçim yılı olmasına ve kurda dalgalanmaların yaşanmasına rağmen 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde şirketin gerek hasılat ve karlılıkta gerekse nakit yaratma kapasitesinde başarılı sonuçlar elde ettik. 2023 yılının ilk dokuz ayında satış hasılatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 335 oranında artarak 1 milyar 24 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Toplam net kârımızı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 206 oranında artırarak 286 milyon TL’ye çıkardık. Net kâr marjımız ise bu dokuz aylık dönemde de yüzde 28 olarak devam etti” dedi. Şirketin Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem gören hisselerinin 2023 sene başından bu yana yatırımcısına yüzde 150 oranında değer kazandırdığına dikkat çeken Rıza Kandemir, “BIST-100’ün üzerinde performans gösterdi. Bu sonuçlar doğrultusunda 2023 yılını hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz. 5 yıldır kâr eden bir şirketiz.

Geçmiş dönem borçlarını kapatarak son 2 yıldır net kârımızı artırdık. Enerji projelerinden elde edeceğimiz gelirle birlikte temettü ödemeye başlamayı planlıyoruz” diye konuştu. Holding bünyesinde şimdiye kadar 5,3 milyar TL değerinde toplam 3.756 adet konutun tamamlandığını ifade eden Rıza Kandemir, “Kars, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da devam eden projelerimiz bulunuyor. Bu projelerimizin öngörülen hasılat bedeli toplam 5,9 milyar TL'ye ulaştı. Mevcut ve yeni inşaat taahhüt projeleriyle sürdürülebilir nakit yaratma kapasitemizi daha da artırıyoruz” diye konuştu.

“2024’te enerji projelerine odaklanacağız”

Yenilenebilir enerji alanında güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini vurgulayan Rıza Kandemir, “Viranşehir projelerimiz bizler için oldukça önemli. YEKA GES4 kapsamında toplamda ön lisansı alınan 100 MWe/130 MWm kapasiteli Viranşehir 4 ve 9 projelerimiz için Elektrik Enerjisi İletim Hattı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED Raporu için de olumlu karar çıktı. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, santralimizi Haziran 2024’te devreye almayı hedefliyoruz. Bununla beraber Manisa Efkaftepe'de 24 MWm kurulu güce sahip, Afyonkarahisar İscehisar'da ise 30 MWm kurulu güce sahip RES projelerimiz için de ön lisansımızı aldık. Afyonkarahisar ve Diyarbakır'da hayata geçirmeyi planladığımız toplam 44 MWm kurulu güce sahip GES ve RES projelerimiz için ön lisans işlemleri devam ediyor. Projelerimizin toplam yatırım değeri ise 250 milyon dolar değerine ulaştı” diye belirtti.