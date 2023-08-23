RAMS Başakşehir ile YKT Filo'nun sözleşmesi uzadı

İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Emre Belözoğlu, futbolcular Krzysztof Piatek, Dimitrios Pelkas ve Deniz Türüç ile YKT Filo Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ceylan ve YKT Filo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ceylan katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Sözleşmemizi yenilemek için buradayız. YKT Filo ile iki sene önce tanıştık, o günden bu yana çok güzel bir iş birliği oluştu. Başakşehir ve YKT gelişiyor, büyüyor. Bu anlaşmanın gelecekte daha da büyüyeceğini, ana sponsorluğa kadar gideceğine inancım tam. RAMS Başakşehir Ailesi adına Yaşar Bey’e teşekkür ediyorum. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa kararını beğendi, sitem etti

Gümüşdağ, "Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynayacağınız karşılaşma sarı-lacivertli takımın Avrupa kupalarındaki maçı nedeniyle ertelendi. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sadece Fenerbahçe değil. Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor, hepsiyle ilgili karar alındı. Bence geç kalınmış bir karar. Keşke biz Avrupa’da oynarken de bu kararlar alınsaydı. Bu taleplerimizi de yaptık. Avrupa'da oynadığımız rakiplerin maçları hep erteleniyordu. Biz 3 günde bir maç oynuyorduk. O dönem Kulüpler Birliği ve federasyon başkanıyla da konuşmuştum. Sıkıntı olmasın diye karar alınmadı. Bence karar doğru. Avrupa'daki takımlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Biz belirlenen tarihte çıkar oynarız."

Belözoğlu ise "YKT Filo ile yapılan anlaşmanın hem RAMS Başakşehir Ailemize hem de kendilerine hayırlı olsun . Sponsorluk anlaşmaları kulüplerimiz için çok elzem. Futbola verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

YKT Filo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ceylan, anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "2021’de RAMS Başakşehir ile başladığımız anlaşmayı tazelemek için buradayız. Büyük gurur duyuyoruz. Yeni sezonda takımımıza başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.