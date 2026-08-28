RAMS Türkiye Başkanı Bülbül: Dalgalı denizde de iş yapıyoruz
RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, konut sektöründe satışların yavaşladığı ve finansmana erişimin zorlaştığı dönemde yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, “Deniz her zaman çarşaf çarşaf olmaz. Bazen dalgalı olduğu dönemler de olur” dedi. Bülbül, RAMS Park House Maslak’ta 60 aya varan vade imkânı sunduklarını açıkladı.
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, konut sektöründe finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde yatırımlarını sürdürdüklerini söyleyerek, “Deniz her zaman çarşaf çarşaf olmaz. Bazen dalgalı olduğu dönemler de olur. Çarşaf çarşaf dönemde nasılsa dalgalı olduğu dönemde de son gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz“ dedi. 2027 Aralık ayında teslim edilecek olan RAMS Park House Maslak projesine ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Bülbül, yeni finansman modeliyle 60 aya varan vade imkânı sunduklarını açıkladı.
Bülbül, RAMS Park House Maslak'ta bugüne kadar yaklaşık 600 satış gerçekleştirildiğini ve projenin aylık ortalama 100 daire satışıyla sektörde en fazla satış yapılan ilk üç proje arasında yer aldığını belirtti. Şirketin “RAMS Finansmanı” adıyla geliştirdiği model kapsamında 60 ay sıfır vade mantığıyla ödeme seçeneği sunduklarını kaydeden Bülbül, finansman koşullarının zorlaştığı dönemde konut alıcılarına destek olmayı amaçladıklarını söyledi.
600 milyon dolarlık yatırım
RAMS Park House Maslak’ın 409 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olduğunu belirten Bülbül, projenin 10 blok ve yaklaşık 3 bin bağımsız bölümden oluştuğunu söyledi. Yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım hacmine sahip projenin, özel sektörde inşaatı devam eden en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olduğunu kaydetti. Projenin yaklaşık dört yıllık bir hazırlık sürecinin ardından geliştirildiğini anlatan Bülbül, Ayazağa’nın kentsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çekti.
Bülbül, “Dönüşümde öncü firmalardan biri olalım. Kentsel dönüşümün hızlanması konusunda ülkemize destek olalım. İşi sahiplenelim mantığıyla geliştirdiğimiz bir proje” dedi. Projenin geliştirilme sürecinde bölgede yaşayanlarla ve paydaşlarla görüşmeler yaptıklarını belirten Bülbül, yaklaşık altı aylık bir hazırlık ve analiz döneminin ardından projeyi şekillendirdiklerini söyledi. RAMS Park House Maslak’ta 40’tan fazla sosyal tesis ve kullanım alanının bulunduğunu belirtti.
“Ustalık eserlerimizden biri”
Bülbül, projenin bütünleşik yaşam anlayışını vurgulayarak, “Sadece bir havuz yaptım, spor salonu yaptım gibi konularla yetinmiyoruz. Tüm projelerimizi üstüne koya koya daha nasıl geliştirebiliriz kültürüyle geliştiriyoruz. Burası da bizim ustalık eserlerimizden birisi” diye konuştu. Projede 1+1’den 4+1’e kadar farklı konut seçeneklerinin yanı sıra teraslı, balkonlu ve bahçeli alternatifler bulunuyor. Yaklaşık 10 bin 900 metrekarelik çarşı alanı, açık ve kapalı yüzme havuzları, gökyüzü havuzu ve terası, spor alanları, ortak çalışma alanları, kreş, klinik, çocuk oyun alanları ve bisiklet parkurları da yaşam konseptinin parçaları arasında yer alıyor.
“Söz verdiğimiz teslimatların yüzde 100'ünü tamamladık”
RAMS’ın Türkiye ve uluslararası pazarlardaki büyümesine de değinen Bülbül, şirketin 7 ülke ve 11 şehirde faaliyet gösterdiğini belirtti. Kazakistan’daki projelere özellikle dikkat çeken Bülbül, Almatı’da yaklaşık 100-150 bin kişinin RAMS tarafından geliştirilen projelerde yaşadığını söyledi. Şirketin geçmiş performansına ilişkin ise Bülbül, “Son dört yılda binlerce aileyi yuvasıyla buluşturduk. Söz verdiğimiz teslimatların yüzde 100’ünü gururla tamamladık” ifadelerini kullandı.
Proje bitmeden yüzde 20 değerlendi
Devran Bülbül, mevcut ekonomik koşullarda konuta erişimin önündeki en büyük engelin finansman olduğuna dikkat çekerek, “Bugün insanların konut alırken en fazla zorlandığı konu finansman. Biz de bu noktada sorumluluk alarak müşterilerimize uzun vadeli ödeme kolaylığı sunuyoruz. Proje daha tamamlanmadan yaklaşık yüzde 20 değer artışı sağladı” dedi.