RAMS Türkiye Başkanı Bülbül: Dalgalı denizde de iş yapıyoruz

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, konut sektörün­de finansmana erişimin zorlaştı­ğı bir dönemde yatırımlarını sür­dürdüklerini söyleyerek, “Deniz her zaman çarşaf çarşaf olmaz. Bazen dalgalı olduğu dönemler de olur. Çarşaf çarşaf dönemde nasıl­sa dalgalı olduğu dönemde de son gücümüzle çalışmaya devam edi­yoruz“ dedi. 2027 Aralık ayında teslim edilecek olan RAMS Park House Maslak projesine ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Bülbül, yeni finansman modeliy­le 60 aya varan vade imkânı sun­duklarını açıkladı.

Bülbül, RAMS Park House Maslak'ta bugüne ka­dar yaklaşık 600 satış gerçekleşti­rildiğini ve projenin aylık ortala­ma 100 daire satışıyla sektörde en fazla satış yapılan ilk üç proje ara­sında yer aldığını belirtti. Şirketin “RAMS Finansmanı” adıyla geliş­tirdiği model kapsamında 60 ay sı­fır vade mantığıyla ödeme seçene­ği sunduklarını kaydeden Bülbül, finansman koşullarının zorlaştığı dönemde konut alıcılarına destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

600 milyon dolarlık yatırım

RAMS Park House Maslak’ın 409 bin metrekarelik inşaat ala­nına sahip olduğunu belirten Bül­bül, projenin 10 blok ve yaklaşık 3 bin bağımsız bölümden oluştuğu­nu söyledi. Yaklaşık 600 milyon do­larlık yatırım hacmine sahip pro­jenin, özel sektörde inşaatı devam eden en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olduğunu kay­detti. Projenin yaklaşık dört yıllık bir hazırlık sürecinin ardından ge­liştirildiğini anlatan Bülbül, Ayaza­ğa’nın kentsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çekti.

Bülbül, “Dönüşümde öncü firmalardan biri olalım. Kent­sel dönüşümün hızlanması konu­sunda ülkemize destek olalım. İşi sahiplenelim mantığıyla geliştirdi­ğimiz bir proje” dedi. Projenin ge­liştirilme sürecinde bölgede yaşa­yanlarla ve paydaşlarla görüşmeler yaptıklarını belirten Bülbül, yakla­şık altı aylık bir hazırlık ve analiz döneminin ardından projeyi şekil­lendirdiklerini söyledi. RAMS Park House Maslak’ta 40’tan fazla sos­yal tesis ve kullanım alanının bu­lunduğunu belirtti.

“Ustalık eserlerimizden biri”

Bülbül, projenin bütünleşik ya­şam anlayışını vurgulayarak, “Sa­dece bir havuz yaptım, spor salo­nu yaptım gibi konularla yetinmi­yoruz. Tüm projelerimizi üstüne koya koya daha nasıl geliştirebili­riz kültürüyle geliştiriyoruz. Bu­rası da bizim ustalık eserlerimiz­den birisi” diye konuştu. Projede 1+1’den 4+1’e kadar farklı konut seçeneklerinin yanı sıra teras­lı, balkonlu ve bahçeli alternatif­ler bulunuyor. Yaklaşık 10 bin 900 metrekarelik çarşı alanı, açık ve kapalı yüzme havuzları, gökyü­zü havuzu ve terası, spor alanla­rı, ortak çalışma alanları, kreş, kli­nik, çocuk oyun alanları ve bisiklet parkurları da yaşam konseptinin parçaları arasında yer alıyor.

“Söz verdiğimiz teslimatların yüzde 100'ünü tamamladık”

RAMS’ın Türkiye ve uluslarara­sı pazarlardaki büyümesine de de­ğinen Bülbül, şirketin 7 ülke ve 11 şehirde faaliyet gösterdiğini belirt­ti. Kazakistan’daki projelere özel­likle dikkat çeken Bülbül, Almatı’da yaklaşık 100-150 bin kişinin RAMS tarafından geliştirilen projelerde yaşadığını söyledi. Şirketin geçmiş performansına ilişkin ise Bülbül, “Son dört yılda binlerce aileyi yuva­sıyla buluşturduk. Söz verdiğimiz teslimatların yüzde 100’ünü gurur­la tamamladık” ifadelerini kullandı.

Proje bitmeden yüzde 20 değerlendi

Devran Bülbül, mevcut ekonomik koşullarda konuta erişimin önündeki en büyük engelin finansman olduğuna dikkat çekerek, “Bugün insanların konut alırken en fazla zorlandığı konu finansman. Biz de bu noktada sorumluluk alarak müşterilerimize uzun vadeli ödeme kolaylığı sunuyoruz. Proje daha tamamlanmadan yaklaşık yüzde 20 değer artışı sağladı” dedi.