Türk Telekom Tivibu ile yeni nesil TV deneyimi

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Türk Telekom, televizyon platformu Tivibu ile yayıncılık alanındaki faaliyetlerine devam ediyor.

Spordan sinemaya, diziden belgesele ve çocuk içeriklerine kadar farklı kategorilerde yayınlar sunan Tivibu, yeni sezonda özellikle spor içeriklerini genişletmeyi hedefliyor.

Türk Telekom, Türkiye Futbol Federasyonu’na sağladığı teknoloji desteği ve Trendyol Süper Lig teknoloji sponsorluğunun yanı sıra Tivibu Spor üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarla da spor alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Geçmiş dönemlerde UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Türkiye Basketbol Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve EuroCup gibi organizasyonları ekranlara taşıyan Tivibu, 2026-2027 sezonunda da farklı branşlardaki karşılaşmaları yayınlayacak.

Platformda Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı ve Kadın A Milli Futbol Takımı’nın karşılaşmalarının yanı sıra Nesine 2. Lig ve 3. Lig müsabakaları yer alacak. Formula Kite ve Ankara Open Tenis Turnuvası da Tivibu’nun spor içerikleri arasında bulunacak.

Şahin: Spora desteğimizi sürdüreceğiz

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, şirketin teknolojik birikimini farklı sektörlere aktardığını belirterek, yayıncılık alanında da bu yaklaşımı sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye’de IPTV yayıncılığını başlattıklarını kaydeden Şahin, sporun geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Şahin, “Yeni sezonda alt liglerimizden millî takımlarımıza, farklı dallarla zenginleşen içeriklerimizden güçlü ekran yüzlerimize kadar sporun tüm renklerini ve coşkusunu en yüksek kalitede izleyicilerimizle buluşturacağız” dedi.

Tivibu'da kişiselleştirilmiş izleme özellikleri

Tivibu, spor yayınlarının yanı sıra kullanıcı deneyimine yönelik teknolojik özellikler de sunuyor. “Benim Kanalım” özelliği, kullanıcıların geçmiş izleme alışkanlıklarından hareketle kişiselleştirilmiş film içerikleri oluşturuyor.

Ebeveyn kontrolü ve Çocuk Profili özellikleriyle içeriklere yaş sınırı getirilebiliyor. “Bana Özel” menüsü üzerinden kaydedilen, yarım bırakılan, kiralanan veya satın alınan içeriklere erişilebiliyor.

Çevrimdışı izleme özelliğiyle içerikler akıllı telefon ve tabletlere indirilebilirken, IMDb puan entegrasyonu da kullanıcılara içerik seçiminde yardımcı oluyor.

Tivibu’nun Android TV işletim sistemli IPTV kutusu üzerinden 4K içeriklerin yanı sıra yerli ve global video ve oyun uygulamalarına erişim sağlanıyor. Tivibu GO ile de platformdaki kanal ve içerikler internet bağlantısının bulunduğu farklı noktalardan izlenebiliyor.