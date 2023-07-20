Re-Pie Portföy'den 100 milyon dolar yatırım

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Son yıllarda tüm dünyada büyük ilgi gören alternatif yatırım fonları, Türkiye’de de henüz çok genç olmasına rağmen hızla büyümesini sürdürüyor. SPK’nın 2014 yılında yayınladığı tebliğlerden sonra yatırımcılarla buluşmaya başlayan girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı. Türkiye’deki girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) toplam büyüklüğü 64,9 milyar lira, gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) toplam büyüklüğü ise 43.1 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu kurmak üzere SPK tarafından yetkilendirilmiş 39 portföy yönetim şirketi bulunuyor. SPK’nın haziran ayı verilerine göre tüm pazarlarda faaliyet gösteren 60 portföy yönetim şirketinin yönettiği, fonların toplam büyüklüğü ise 2.1 trilyon lirayı geçti. 1.2 milyar dolar portföy büyüklüğü ile alternatif yatırım fonları sektöründe faaliyet gösteren Re-Pie, girişim ve gayrimenkul yatırım fonları başta olmak üzere toplam 62 fonu yönetiyor. Türkiye’de faaliyet izni alan ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi olan Re-Pie Portföy, bugüne kadar Getir, Colendi gibi şirketlere yatırım yaptı. Re-Pie Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, “İlk 6 ay 30 milyon doları aşkın yatırım yaptık, yılın geri kalanında da 100 milyon dolar civarında yatırım planlıyoruz” dedi.

Önümüzdeki yıllarda decacorn olmasa da Türkiye’den yeni unicornların çıkacağını söyleyen Ergin, “2023 herkes için çok iyi bir yıl değil ama 2024 ve sonrasında her yıl birkaç tane unicorn çıkmasını bekliyoruz. Bizim fonların yatırım yaptığı şirketler içerisinde Colendi, ACE Games gibi şirketler de unicorn adayları” diye konuştu.

"Sektörde bayrağı taşıyoruz"

Haziran sonu itibarıyla RePie’ın kurduğu ve yönettiği toplam 33 girişim sermayesi yatırım fonunun toplam büyüklüğü 15.2 milyar lirayı aştı. Re-Pie’ın toplam 25.9 milyarlık portföy büyüklüğünde GSYF’lerin payı yüzde 59. Ergin, şunları söyledi: “Türkiye’nin girişim ekosistemine ilk yatırımımız Getir ile oldu. Ekim 2018’de Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduk. Türkiye girişim ekosisteminde Getir’le başlayan bir heyecan var. Yaptığımız yatırım sayısı ve hacmiyle 2018’den bu yana sektörde bayrağı almış durumdayız.”

"Şirketleri büyütmeye odaklanıyoruz"

Ergin, hangi girişimlere yatırım yaptıklarını da şöyle anlattı: “Yatırım yaparken bizim için önemli olan yapılan işin merkezinde teknolojinin olması. Sadece start-up’lara yatırım yapmıyoruz, 20-30 yıllık şirketlere de yatırım yapıyoruz.

Bizim yatırım yaptığımız alanlar şu ana kadar perakende, gaming, micro-mobility, telekom, yenilenebilir enerji, edutech, e-ticaret ve daha birçok farklı sektörden oldu. Etki girişimleri de özellikle tarım, sağlık, SaaS ve fintek dikeylerinde incelediğimiz ve önceliklendirdiğimiz konular arasında. Yatırımcısı olduğumuz şirketleri geliştirmeye ve büyütmeye odaklıyız.

Başlangıç aşamasında yatırım turlarıyla ilgilenmiyoruz. Genelde tohum, seri A öncesi ve Seri A aşamasındaki girişimlere yatırım yapıyoruz. Gelen fırsatlara göre tohum öncesi ve halka arz öncesi aşamalarda da yatırım yaptığımız oluyor. Kısaca Türkiye’de belli bir büyüklüğe ulaşmış ve globale açılmış ya da açılmak üzere olan girişimleri tercih ediyoruz.”

Milpa’yı satın alıyor

Re-Pie Portföy, yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Milpa AŞ’nin, Doğan Holding’e ait paylarını satın alıyor. Doğan Holding, satışla ilgili KAP’a açıklama yaptığı açıklamada, Milpa A.Ş.’nin 208 milyon TL ödenmiş sermayesinde sahip olduğu yüzde 82,29’luk payın Re-Pie Portföy’e 55 milyon dolar bedelle satılmasına karar verildiğini duyurdu. KAP açıklamasına göre, Re-Pie, işlem tamamlandıktan sonra zorunlu pay alım teklifinde bulunacak.

Yatırımda Unicorn adaylarını tercih etti

Mehmet Ali Ergin, girişim sermayesi yatırım fonları ile nitelikli bireysel yatırımcıları buluşturdukları girişimlerin, başarılı büyüme göstererek, unicorn adayları haline geldiğini söyledi.

Ergin, yatırım yaptıkları unicorn adayı şirketleri şöyle sıraladı: “2018 yılında daha erken aşamada yatırım yaptığımız Getir’in şu anda Avrupa marketini domine eden bir Decacorn seviyesine ulaştığını görüyoruz. Türkiye’nin en hızlı büyüyen gömülü fintek hizmetleri platformu Colendi, seri A yatırım turunu 120 milyon dolar değerleme üzerinden tamamladı. Yeni yatırım turuyla unicorn olmaya bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Diğer bir unicorn adayımız Ace Games, 25 milyon dolarlık Seri A turunda, Re-Pie Ace Games GSYF tarafından 8 milyon dolar yatırım aldı.

Türkiye’yi, ABD ve Avrupa’da daha yerleşik hale gelmiş bir sektörle tanıştıran Easycep de gelecek 3 yıl içerisinde unicorn olmayı hedefliyor. Seri A yatırımını tamamlayan şirketin hedefi 2026’ya kadar unicorn olmak. 130 ülkeye yaptığı ihracatla e-ihracat şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran Modanisa’ya geçen yıl 15 milyon dolarlık yatırım yaptık. Modanisa’nın zaten pazarın global lideri olduğu düşünülmektedir ve değerlemesinin artacağı öngörülüyor.”

Alım satıma aracılık edecek dijital platform kurulacak

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, alternatif yatırım fonlarının tabana yayılması amacıyla bu yıl irtibat büroları açmaya başladıklarını kaydetti. Çamlıbel, şunları söyledi: “SPK’dan onayını aldığımız, açtığımız ya da açmak üzere olduğumuz 11 irtibat büromuz var. Alternatif yatırım fonlarıyla ilgili finansal okuryazarlığa katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Ayrıca, elektronik ortamda, saklama hesabı açma, fon paylarının el değiştirmesine olanak tanıyan mevzuat düzenlemeleri de yapıldı. Bizim de yatırımcısı olduğumuz bir dijital platform, yakında girişim sermayesi yatırım fonları da dahil tüm alternatif yatırım fonlarının alım satımına aracılık yapmak üzere faaliyete geçecek. Bu platform hem sektördeki fonların likiditesini artıracak hem de nitelikli yatırımcıların alternatif fonlara istediği zaman dijital ortamda ulaşmasına imkân verecek.”