Rekabet Kurulu, Spotify hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Spotify’ın çalma listeleri, öneri algoritmaları ve Türkiye’deki abonelik fiyatlamaları üzerinden rekabeti ihlal edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Kuruldan yapılan açıklamada, dijitalleşmenin müzik sektöründe köklü değişikliklere yol açtığı, abonelik veya reklam karşılığında çevrim içi erişim sağlayan müzik platformlarının hem dinleme alışkanlıklarını hem de sektörün rekabet dinamiklerini dönüştürdüğü belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurulu 28.08.2025 tarihli toplantısında, önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla, SPOTIFY hakkında;

SPOTIFY’ın platformdaki müzik eseri üzerindeki hak sahipleri arasında, müzik eserlerini platformun çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük, öneri algoritmalarında öne çıkarma gibi unsurlar yönünden ayrımcılık yapıp yapmadığı ve Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarına ilişkin olarak yıkıcı fiyatlama yoluyla rakiplerinin ve/veya platformun elde ettiği abonelik gelirlerinden telif ücreti elde eden müzik eseri üzerindeki hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı hususlarına yönelik olarak, aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-32/758-M sayı ile karar vermiştir."