Rekabet Kurumu Arçelik Pazarlama'ya 365.4 milyon TL idari para cezası verdi

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, para cezasının, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 274.03 milyon TL olarak yasal süresi içerisinde ödeneceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, karar ve cezaya ilişkin mevcut yasal haklarını kullanacağı da belirtildi.