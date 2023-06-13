Rekabet Kurumu, sahibinden.com’un savunmasını 12 Temmuz'da alacak
Rekabet Kurumu, internet alışveriş platformu sahibinden.com hakkında yürüttüğü soruşturmada şirketin sözlü savunmasını 12 Temmuz'da alacak.
Haber Merkezi
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Rekabet Kurumu, piyasadaki hakim durumu kötüye kullanılmasını yasaklayan Rekabet Kanunu'nun 6. maddesini ihlal edip etmediğini belirlemek üzere Sahibinden Bilgi Teknolojileri hakkında soruşturma yürütüyor.
Kurumdan bugün yapılan açıklamada, soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiği ifade edilerek, savunmanın 12 Temmuz'da alınacağı ifade edildi.