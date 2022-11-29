Rekabette öne geçmenin yolu memnun çalışandan geçiyor

Çalışanlar için olumlu bir işyeri deneyimi, organizasyonlara rakiplerinden daha iyi performans gösterme imkanı tanıyor. Great Place to Work® Enstitüsü, 1992'den beri dünya çapında 100 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Trust Index™ anketinden elde ettiği derin analizleri sonucunda, organizasyonların performanslarının pozitif çalışan deneyimi ile çok daha yukarılara taşınabileceğini tespit etti.

Son dönemde en önemli sermayenin "insan" olduğuna dair ifadeler çokça duyulur oldu ve organizasyonların sürdürülebilir geleceğine, performans artışına ve finansal başarısına en büyük katkı sağlayanın insan olduğunu tüm dünya kabul etmiş durumda. Çalışan tarafından bakıldığındaysa günümüzde kendilerine önem verilmesini, yaptıklarının işlerin görülmesini, fikirlerine değer verilmesini, karar süreçlerinde ve yeni fikirlerin üretilmesinde söz sahibi olmak istedikleri görülüyor. Bu beklentileri karşılamanın yoluysa yüksek seviyede saygı, adalet ve refah ortamının sağlanmasından geçiyor. Geleceğin çalışma dünyası yeniden şekillenmeye devam ederken çalışanlara öncelik vermek, yeni zorluklarla yüzleşmeye ve gelişime katkı sağlıyor.

“Çalışanlara yatırım yapmak artık bir zorunluluk”

İnsan Yönetimi denildiği zaman çoğu organizasyonun hala personel kavramını kullandığına dikkat çeken Great Place to Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, “Kaynak planlamasıyla insan planlaması farklı şeylerdir. Finansal başarı, geleceğin organizasyonu olma ve uluslararası düzeyde çalışılmak isteniyorsa, çalışanların yüksek potansiyeldeki yetkinliklerine yatırım yapmaları artık bir zorunluluk. Yatırımla kasıt, çalışanlara saatlerce eğitim ve akademik süreçler sunmak değil, aksine, özellikle yöneticilerin, geleceğin liderleri olarak çalışanlara nasıl dokunabileceklerine dair çalışmalar yapılması önem arz ediyor. Örneğin iletişim, geri bildirim, takdir ve destek veren yönetici olmak gibi unsurlara eğilmeli. İnsan odaklı yaklaşımla güven kültürünün hakim olduğu organizasyonların, diğerlerine göre finansal KPI’larda 3-5 kat daha fazla başarı elde ettiklerini görüyoruz. Aynı şekilde bu organizasyonlarda inovasyon başarı oranı da çok yüksek rakamlara ulaşıyor ki bu da organizasyonun dönüşüm süreçlerini hızlandırarak sürdürülebilir bir geleceği garanti altına alıyor” dedi.