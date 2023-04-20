Resmi Gazete'de yayımlandı: TMSF, Akfel gaz grubunu satışa çıkarttı

TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMSF'nun kayyım olarak atandığı şirketlerin, Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ’de bulunan hisselerinden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı.

Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 500 milyon TL olarak belirlendi.

İhalenin 24 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.30'da yapılacağı açıklandı.