Robot Dreams Turkey ile Serkan Cura’dan test otomasyon eğitimi

Toplamda 29 ders, 2 workshop ve 1 geri bildirim oturumu içeren bu test otomasyon kursu için Cura ”Programımızda teorik bilgileri gerçek dünya projeleriyle bütünleştiriyoruz. Böylece, öğrencilerimizin sektörde karşılaşacakları problemlere pratik çözümler üretebilmeleri için ideal bir zemin hazırlamış oluyoruz" şeklinde ifade ediyor. Bu detaylı ve kapsamlı yaklaşım, öğrencilerin piyasadaki en güncel ve etkili becerilerle donatılmasını sağlıyor.



Serkan Cura: “Piyasada rekabetçi olmalarını sağlıyor”

Eğitimde kullanılan Selenium başta olmak üzere, Maven, Postman ve Docker gibi endüstri standardı araçların öğretilmesi kursiyerlerin iş bulma süreçlerinde önemli avantajlar sağlıyor. Cura bu konuda, "Selenium'un eğitim programımıza dahil edilmesi, kursiyerlerin piyasada daha rekabetçi olmalarını sağlıyor. Ayrıca bu araçlar sayesinde öğrencilerimiz, yazılım testi otomasyonu becerilerini gerçek dünya projelerinde uygulayarak kendilerini sürekli geliştirebilirler." şeklinde konuştu.

Test Otomasyon Kursu: Gerçek projelerle hızlı adaptasyon

Programın pratik uygulamalar ve gerçek dünya projelerine odaklanması ise öğrencilerin öğrenme sürecine büyük katkı sağlıyor. Cura, bu yaklaşımın önemini vurgulayarak, "Gerçek projeler üzerinde çalışmak, öğrencilerimize teorik bilgileri doğrudan uygulama fırsatı veriyor. Bu da onların sektöre çok daha hazır bir şekilde adım atmalarını sağlıyor" dedi.

“Robot Dreams kursları ile sağlam bir kariyer yolculuğu inşaa ediyoruz.”

Cura, kursu bir “kariyer yolculuğu” olarak tanımlıyor ve öğrencilere sunduğu rehberlikle onların bu yolculukta başarılı olmalarını sağlıyor. "Öğrencilerimize eğitim boyunca ve sonrasında sürekli destek sunuyoruz. Mezunlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmaları için onlara mülakat süreçlerinde rehberlik ediyor ve sürekli bir danışmanlık hizmeti sağlıyoruz." şeklinde devam ediyor.

Uluslararası Tanınan Sertifikalar ile Küresel İş Olanakları

Programımız, öğrencilere uluslararası tanınan yazılım şirketlerinde iş bulmalarını sağlayacak sertifikalar sunuyor. Eğitmenimiz Cura'nın belirttiği gibi, “Kursiyerlerimize verdiğimiz sertifikalar, onların küresel pazarda rekabet edebilir yetkinlikler kazandığını kanıtlar niteliktedir. Eğitimimiz, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı projelerle pekiştirilir, böylece öğrenciler gerçek dünya sorunlarına pratik çözümler geliştirme becerisi edinirler.” Bu sertifikalar sayesinde katılımcılar, dünyanın dört bir yanındaki iş fırsatlarına erişebiliyor.

Alanındaki gelişmelere adapte olmak için Cura ve ekibi, müfredatı sürekli güncelliyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi yeni teknolojilerin entegrasyonunu planladıklarını belirten Cura, "Katılımcılara bu yeni teknolojilere sadece uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bu alanlarda etkin rol alacak şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Elif Tuzlakoğlu: “Sektörde lider pozisyona ulaşmanın anahtarı buradan geçiyor”

Robot Dreams Turkey CEO'su Elif Tuzlakoğlu, programın sektör üzerindeki etkisini şu sözlerle özetledi: "Bu eğitim programı, öğrencilerimize yalnızca mevcut ihtiyaçlar için değil, gelecekteki kariyer yolları için de değerli olan derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırıyor. Özellikle yazılım, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi alanlarda sunulan uzmanlık eğitimleri, mezunlarımızın global teknoloji pazarında öne çıkmalarını ve sektörde lider pozisyonlara ulaşmalarını sağlıyor." Bu şekilde, Tuzlakoğlu programın özgün ve stratejik önemine dikkat çekerek, mezunların uluslararası düzeyde rekabetçi olmalarını nasıl mümkün kıldığını vurgulamış oluyor.

Robot Dreams Turkey'in bu özel eğitim programı, yazılım testi otomasyonu alanında derinlemesine bilgi ve pratik beceriler edinmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. 29 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanacak kursa katılanlar, çok değerli bilgi ve beceri setine sahip olacak.