Roca Grup, dünyanın en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi

Roca Grup; Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Asya'daki üretim tesisleri ve 2021 yılında imza attığı 34,8 milyon adetlik üretimi ile dünyanın en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi olduğunu kanıtladı.

Dünyanın önde gelen seramik sektörü dergilerinden Ceramic World Review’un her yıl seramik sektörünün tüm oyuncuları ile gerçekleştirdiği geniş çaplı araştırmanın 2021 sonuçları, Roca Grup’un kendi sektöründe dünya devleri arasındaki en büyük üretici olduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre Roca, Laufen, Celite, İncepa, Parryware, Jika, Ying markaları ile faaliyet gösteren Roca Grup, 84 üretim tesisi ile alanındaki en büyük üretici niteliği kazandı. 2021 mali yılını 2020'ye göre yüzde 21,9’luk artışla, 2 milyar 53 milyon euro ciroyla kapatan Roca Grup, Ağustos 2021'de karo bölümünü Meksikalı Lamosa Group'a satmıştı.

Roca’yı ABD’li üretici takip ediyor

Ceramic World Review’un araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi olan Roca Group’u ABD, Meksika, Brezilya, Fas, Tayland, Hindistan, Endonezya ve Çin'deki 15 tesiste kurulu tahmini 25 milyon adetlik üretim kapasitesiyle ABD'li Kohler Grubu takip ediyor.

Üçüncü sırada ise Japonya'da bulunan dört, Çin, Tayvan, Endonezya, Hindistan, Vietnam, Tayland, ABD ve Meksika'da bulunan 10 fabrikasında 2021 yılında 13 milyon adet üretim yapan Japon Toto Grubu yer alıyor. Toto Grubu’nu ise Finlandiya, İsveç, Polonya, Almanya, İsviçre, Fransa, Portekiz, İtalya ve Ukrayna'daki fabrikalarıyla tahmini 14,5 milyon parçalık üretim kapasitesine sahip İsviçreli Swisse Geberit Grubu izliyor.