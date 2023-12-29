"Romanya’ya kabuklu ceviz işleme makineleri ihraç ediyoruz"
Mersin-Tarsus 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde 55 bin metrekarelik fabrikada 450 çalışanıyla üretim yapan AKY Technology, geliştirdiği kapalı eleme makinesi serisi Excell ile bakliyat ve kuruyemiş sektöründeki büyümesini sürdürüyor.
Müjde DEMİR /MERSİN
Kabuklu yemiş makinelerindeki ithalatın azaltılmasına önemli katkı sağlayan AKY Technology; ceviz boylama ve temizleme makineleri, ceviz soyma ve kurutma makineleri ve yardımcı ekipmanları imal ederek, tam teşekküllü bir ceviz işleme tesisi için gerekli teknolojilerin üretimini ve dünyanın farklı noktalarında montaj ekiplerince kurulumunu gerçekleştiriyor.
Ceviz üretiminin fazla olduğu Romanya’da, AKY Technology markalı “Kabuklu Ceviz İşleme Tesisleri ve İç Ceviz Seçme Hatları” talep ediliyor. Romanya’nın kuruyemiş sektöründe söz sahibi firmalar için Piteşti, Mecidiye ve Köstence’de AKY Technology’nin kurduğu tesislerde kabuklu ceviz hasat edildikten hemen sonra makinelerle yıkama, soyma, kurutma, boylama, kırma, temizleme ve paketleme işlemleri gerçekleşiyor. Günümüzde 400 çeşide ulaşan ürün gamı ve yeni fabrika yatırımıyla; kuruyemiş, yağlı tohum hububat, bakliyat sektörlerine özel eleme, temizleme, paketleme ve taşıma makineleri üreten AKY, yılda 200 fabrikayı anahtar teslim şekilde kurabiliyor.
"Birçok pazarın önemli oyuncusu olduk"
AKY Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, teknoloji geliştiren bir firma olarak, tarım makineleri alanında birçok pazarın önemli markalarından biri haline geldiklerini belirterek, yenilikçi Ar-Ge ekibi ve sürdürülebilir yatırımlarıyla dünya kuru gıda piyasasına mekanizasyon alanında Türk imzası attıklarını dile getiriyor.
Dünya genelinde 75 farklı ülkede AKY markalı makinelerin kullanıldığını aktaran Gökmen Akyürek, Amerika ve Avrupa pazarlarındaki operasyonları sayesinde Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve ABD’nin Kaliforniya eyaletinde ceviz sektörüne yönelik olarak pazarlarda marka değeri oluşturduklarını kaydetti. Satış yaptıkları öncelikli pazarın Kaliforniya olduğunu belirten Akyürek, “Sektör temsilcilerinin beklentilerine kulak vererek, her türlü kabuklu kuruyemiş ürünlerine özel inovatif makineler geliştirebiliyoruz. Yenilik bizim en önemli rekabet gücümüz. İnovatif ürünlerimizle bir yandan yurt dışı pazarlarımızdaki ihracat oranlarımızı sürdürülebilir olarak artırırken, diğer yandan yurt içi pazardaki İspanyol, Fransız, İtalyan ve Amerikalı makine firmalarının hâkimiyetini kırarak ithalatı azaltmayı hedefliyoruz. İthalat oranlarını düşürerek ülkemizin dış ticaret açığının azaltılmasına daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.