Rosatom, hidrojen enerjisi alanında iş birliğini güçlendiriyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda, hidrojen enerjisi alanında iş birliğine yönelik anlaşmalar imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom, Sahalin Bölgesi Hükümeti ve Sahalin Devlet Üniversitesi ile pilot hidrojen projelerinin uygulanması ve bölgede umut vadeden hidrojen enerjisi endüstrisi için personel yetiştirilmesi konularında iş birliğine gidecek.

Anlaşma, 2030 yılına kadar geçerli olacak

İmzalanan anlaşma ile, temiz enerji hedeflerine ulaşılması kapsamında Sahalin Bölgesi'ndeki Doğu Hidrojen Kompleksi'nin geliştirilmesi desteklenecek. Anlaşma, 2030 yılına kadar geçerli olacak.

Buna göre, söz konusu bölgede yeni düşük karbon ekonomisi alanları geliştirilecek, hidrojen enerjisi teknolojilerinin ölçeklendirilmesi için ortak bir konsept oluşturulacak ve Doğu Hidrojen Kompleksi projelerinin ihtiyaç duyduğu mühendisler ve tasarımcılar ile hidrojen enerjisi ekipmanı ve tesislerini işleten personel için eğitim programları başlatılacak.

Doğu Hidrojen Kompleksi projelerinin uygulanması, hidrojen tedarik zincirinin tüm ana unsurlarını bir araya getirecek ve hidrojen alanında bilimsel ve teknolojik iş birliğini sağlayacak. Kompleksin pilot projeleri arasında, hidrojen tesisi, hidrojen treni, uzman merkezi ve otonom hidrojen bazlı enerji sistemlerinin tam ölçekli koşullar altında test edilmesi için deney alanlarına sahip hidrojen test sahası yer alacak.

Ayrıca, Rosatom bünyesindeki Rusatom Overseas AŞ ve Yakutistan'daki Kuzey Araştırma ve Eğitim Merkezi tam döngülü hidrojen teknolojileri kullanarak izole bölgelere verimli ve dengeli enerji tedariki projelerini uygulamak amacıyla hidrojen enerjisi alanında teknolojik iş birliği konusunda anlaştı.

Taraflar, hidrojen üretmek için fazla elektriğin kullanılmasını ve bunun daha sonra enerji dönüşümü ve depolama teknolojilerini kullanarak enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan enerji teknolojisi de dahil olmak üzere, ekonominin çeşitli sektörlerinde araştırma yapmak ve yeni çığır açan teknolojiler ve ürünler sunmak için birlikte çalışacak.

Anlaşma kapsamında, Rosatom'un hidrojen enerjisi sektöründeki entegratörü Rusatom Overseas AŞ, merkezin endüstriyel ortağı olarak hareket edecek.

Rosatom'un iştiraki Devlet İhtisas Tasarım Enstitüsü ile petrol, gaz ve kimya endüstrileri için büyük ekipman üreticilerinden biri olan Çin'in LS Group Co. Şirketi, Rusya'nın Sahalin Adası'nda bir hidrojen tesisinin kurulması amacıyla iş birliği yapmayı planlıyor.

Üretilen hidrojeni Rusya'dan Çin'e ihraç etme olasılığı görüşülüyor

Şirketler, 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda mutabakat zaptı imzaladı. Taraflar, Rosatom'un iştirak ettiği Sahalin Adası'ndaki düşük karbonlu hidrojen üretim projesinin uygulanması için Çin'den ekipman tedarik etme ve üretilen hidrojeni Rusya'dan Çin'e ihraç etme olasılığını görüşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusatom Overseas AŞ'nin hidrojen enerjisinin ticarileştirilmesi ve iş geliştirmeden sorumlu başkanı Anton Moskvin, hidrojen enerjisinin, Rosatom'un bilimsel ve teknolojik gelişiminin öncelikli alanlarından birisi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu enerji, Rusya'nın ulaşılması zor Arktik ve Uzak Doğu bölgelerinde enerji arzı sorunlarını çözme konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Kuzey Araştırma ve Eğitim Merkezi ile ortak çalışmalarımızın sonuçlarının talep göreceğinden ve bunların Rusya'nın kuzeydoğusunda hidrojen enerjisi alanında önemli pilot projeleri hızlandıracağından eminim."