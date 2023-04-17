Royal Halı üçüncü kez satışa çıkarılıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Royal Halı'yı üçüncü kez satışa çıkardığını duyurdu. TMSF'den yapılan açıklamada, önceki ihalelerde satılamayan Royal Halı 773 milyon TL artı KDV muhammen bedelle satışa çıkarıldığı belirtildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Royal Halı'yı üçüncü kez satışa çıkardığını duyurdu. TMSF'den yapılan açıklamada, önceki ihalelerde satılamayan Royal Halı 773 milyon TL artı KDV muhammen bedelle satışa çıkarıldığı belirtildi.
İhalenin muhammen bedeli, bağımsız değerleme şirketleri KPMG tarafından belirlendi. 24 Mayıs'ta yapılacak ihalede kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.
TMSF, 2016 yılından bu yana şirkette kayyım olarak görev yapıyor. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Royal Halı'nın da bulunduğu Naksan Grubu şirketleri 2016 yılında kayyıma devredilmişti. Gaziantep'teki Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu müsadere kararı, Yargıtay tarafından da onanmış ve Naksan Grubu şirketlerinin mülkiyeti Hazine'ye intikal etmişti.