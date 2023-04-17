Royal Halı üçüncü kez satışa çıkarılıyor

Tasarruf Mevduatı Si­gorta Fonu (TMSF) Ro­yal Halı'yı üçüncü kez satı­şa çıkardığını duyurdu. TM­SF'den yapılan açıklamada, önceki ihalelerde satılama­yan Royal Halı 773 milyon TL artı KDV muhammen be­delle satışa çıkarıldığı belir­tildi.

İhalenin muhammen bedeli, bağımsız değerleme şirketleri KPMG tarafından belirlendi. 24 Mayıs'ta yapı­lacak ihalede kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlik­te uygulanacak.

TMSF, 2016 yılından bu yana şirkette kayyım olarak görev yapı­yor. FETÖ/PDY soruştur­ması kapsamında aralarında Royal Halı'nın da bulundu­ğu Naksan Grubu şirketleri 2016 yılında kayyıma devre­dilmişti. Gaziantep'teki Ağır Ceza Mahkemesinin ver­miş olduğu müsadere kararı, Yargıtay tarafından da onan­mış ve Naksan Grubu şirket­lerinin mülkiyeti Hazine'ye intikal etmişti.