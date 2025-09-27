Rusya tehdidine ortak yanıt! AB’nin doğu kanadında ‘İHA duvarı’ anlaşması

Avrupa Birliği’nin (AB) doğu kanadındaki NATO üyesi ülkeler, hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarına (İHA) karşı kapsamlı bir savunma hattı oluşturmak üzere anlaştı. Karar, artan Rusya kaynaklı tehditler ve Ukrayna’daki savaşın yansımaları çerçevesinde alındı.

“İHA duvarı” için mutabakat sağlandı

Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Macaristan ve Slovakya’nın savunma bakanları, çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen’in de katıldığı görüşmede, sınır boyunca “İHA duvarı” geliştirilmesi yönünde anlaşmaya varıldı.

AB Komisyonu Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün cephe hattındaki ülkeler, NATO ile eşgüdüm içinde Rusya kaynaklı tehditlere ortak yanıt verme kararlılığını dile getirdi. Tartışmalardan somut eylemlere geçme konusunda anlaştık. Merkezinde bir ‘İHA duvarı’ bulunan Doğu Kanadı Gözetimi tüm Avrupa’nın yararına olacaktır” dedi.

Polonya’dan “radikal karşılık” çağrısı

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise Rusya’dan gelen tehdidin ciddi olduğunu vurgulayarak, “Buna çok radikal bir şekilde karşılık vermeliyiz” ifadelerini kullandı. Bakan, İHA’ların yalnızca doğu sınırlarından değil, denizden de fırlatılabileceğine dikkat çekti.

Ukrayna’nın tecrübeleri paylaşıldı

Toplantının ardından Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal, AB ülkelerine savaş tecrübelerini aktararak İHA tehdidine karşı alınabilecek önlemler konusunda sunum yaptı.

1 Ekim’de masaya yatırılacak

Avrupalı liderlerin “İHA duvarı” projesini 1 Ekim’de Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenecek gayriresmi AB Konseyi toplantısında da ele alması bekleniyor.

“Bir İHA duvarı inşa etmemiz gerekiyor”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de daha önce yaptığı açıklamada Baltık ülkelerinin çağrısına destek vermiş ve “Bir İHA duvarı inşa etmemiz gerekiyor” demişti.

Son dönemde Polonya’nın hava sahasının Rusya’ya ait İHA’lar tarafından ihlal edilmesi ve Danimarka’da yaşanan şüpheli İHA olayları, bu projenin hızla gündeme alınmasına yol açtı.