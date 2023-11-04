Sabancı Cumhuriyet Seferberliği yeni programını tanıttı

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği çatısı altında hayata geçirilen program, gençlere kariyer planlamalarının yanı sıra ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve beceriyi edinmeleri, özellikle dijital teknolojiler ve bilişim teknolojileri alanında yetkinlik kazandırmayı hedefliyor.

Sabancı Topluluğu’nun 2021 yılında başlattığı Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirdiği ve bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında genişletilen projelere bir yenisi daha eklendi.

Cumhuriyetin 100. yılında ÇİMSA, Enerjisa Enerji, SabancıDx ve Sabancı Üniversitesi ortaklığı ve Bilim Virüsü iş birliği ile hayata geçirilen “Yarınlar Seninle Mümkün” projesi tanıtıldı. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği çatısı altında gerçekleşen program ile yeni nesil yetkinlikler kazanmak isteyen, dijital beceriler ve teknoloji alanında güçlenerek kariyerini planlarken potansiyeline ulaşmak isteyen 500 üniversite öğrencisine ulaşılacak.

Programın ilk dönemine dahil olan 100 üniversite öğrencisinin yanı sıra, projede rol alan mentorların ve ÇİMSA, Enerjisa Enerji, SabancıDx, Sabancı Üniversitesi’nden üst düzey yetkililerin katıldığı "Yarınlar Seninle Mümkün" projesinin tanıtım toplantısı Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gençler için proje hayata geçirildi

Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Pelin Erkıralp’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, strateji ve inovasyon danışmanı Mustafa İçil, gençlerle yeni nesil teknolojiler ve yapay zeka alanında yaşanan son gelişmelerden nasıl faydalanabilecekleri konusundaki deneyim ve öngörülerini paylaştı. Kariyerini planlarken potansiyeline ulaşmak isteyen gençler için hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, yapay zeka ile katma değeri yüksek çözümler üretilen atölye çalışmaları düzenlendi.