'Sabancı Gençlik Seferberliği' sürüyor! 2025'in ilk adımları Adana'da atıldı

Sabancı Topluluğu, mobilite çözümleri alanında farklı disiplinlerde eğitim gören üniversite öğrencilerine staj ve iş bulma gibi olanakların yanı sıra startuplar ve yatırımcılarla buluşma imkanı sağlayacak TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi şubesi saysını artırdı.

Adana'daki yeni iki şubenin açılış törenine Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar ve TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel'in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin teknoloji alanındaki rekabet gücü artırılacak

Yapay zeka, Zerotech ve kodlama gibi teknik eğitimlerin sunulacağı merkezlerde, mülakat teknikleri ve strateji gibi eğitimler, ideathon ve hackathon etkinlikleri ile mentörlük programları da düzenlenecek.

Öğrenciler, filtre sistemleri ile soru grubu oluşturulmasını sağlayan yapay zeka destekli telemetri sisteminden faydalanırken yazılım geliştirme ve sorgulama alanlarında da kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

"Beyin göçünü beyin gücüne dönüştüreceğiz"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, "Bu merkezlerde akademisyenler, öğrenciler ve sektör profesyonelleri birbirleriyle etkileşim halinde çalışarak, yenilikçi çözümler geliştirecek, toplumun karşılaştığı sorunlara karşı etkili ve sürdürülebilir çözümler arayacaklar. Aynı zamanda, gençlerimizin kendi fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ekosistem oluşturulacak ve girişimcilik ruhu teşvik edilecek" ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar törende yaptığı konuşmada, "Sabancı'nın 100'üncü yılındaki ilk iki Teknoloji ve Etki Merkezi'ni Adana'da açıyoruz. Hızın bu kadar önemli olduğu bir dünyada, 8 ayda 10 merkez açabilmek, bizim bu seferberliğe nasıl bir tutkuyla bağlı olduğumuzun çok net bir göstergesi. Bu merkezlerimizle Sabancı'nın tüm teknoloji altyapısını, bilgi birikimini gençlerimize ve akademisyenlerimize açıyoruz" açıklamasını yaptı.