Sabancı Gençlik Seferberliği'ne 5 bin başvuru

Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği'ni geçen mayıs ayında duyurdu. Türkiye çapında 18-34 yaş aralığındaki herkese açık olan projeye bugüne kadar 5 binden fazla başvuru geldi.

Türkiye’nin 79 ilinden üniversite öğrencilerinin, sivil toplum çalışanlarının, girişimcilerin, akademisyenlerin ve farklı meslek gruplarından çalışanların ilgi gösterdiği projede 4 odak alan belirlendi. Başvuruların yüzde 60’tan fazlası “dijital teknolojiler” alanında gerçekleşirken, “enerji ve iklim teknolojileri”, “malzeme teknolojileri” ve “mobilite çözümleri” kategorilerine yapılan başvuruların toplam sayısı ise 2 bine yaklaştı.

'Gençlerimiz aslında umutlarını yitirmiş değil'

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, projenin ilk aylarında gördüğü ilgiden son derece mutlu olduklarının altını çizerken, “Bu aslında tüm Türkiye’ye, iş dünyasına, inovasyon ekosistemine çok önemli bir mesaj. O mesaj da şu: Gençlerimiz aslında umutlarını yitirmiş değil. Gençlerimizin yüreği burada atıyor. Hayallerinde, tutkularında Türkiye her zaman en üst sırada. Bu proje kapsamında hayata geçireceğimiz çalışmalarla, hayallerine giden yolda onların yanında olacağız. Ve bunu yaparken, ülkemize de yeni teknolojiler kazandıracak; Türkiye’de yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atacağız. Bu yoğun başvuru, proje için canla başla çalışan Sabancı Gönüllüleri için de ayrıca bir motivasyon sağlıyor. Bu vesileyle, projeye emek veren tüm Topluluk çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

'Konuşmakla yetinmiyoruz'

Üniversite sınav sonuçlarına da atıfta bulunan Cenk Alper, “16 Temmuz’da açıklanan üniversite sınav sonuçları neticesinde, birçok gencimizin yine yurt dışına gittiğini göreceğiz. Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşmayı ilke edinen, Türk gençliğine her koşulda inanan bir Topluluk olarak, biz onlara ‘Neden gidiyorsunuz?’ diye sormak yerine, onlara kalmaları için ilave bir motivasyon sağlamayı tercih ediyoruz. Konuşmakla yetinmiyor; aklımızdakini, kalbimizdekini aksiyona dönüştürüyoruz. Sabancılı sorumluluğuyla hareket ederek, ‘beyin göçünü beyin gücüne çevirecek’ bir seferberlik ateşi yakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedef 30 bin gence ulaşmak

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında 3 yıl boyunca Türkiye’nin pek çok bölgesini kapsayacak Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı kurulacak. Öncelikli olarak Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilecek olan Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, 18-34 yaş arasındaki genç yeteneklere açık olacak.

Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Beyin göçü değil beyin gücü!

Bu merkezlerle, gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem yaratılması, sürdürülebilirlik ve sosyal etki yaratacak girişimcilerin desteklenmesi ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanırken, 'beyin göçünün beyin gücüne dönüştürülmesi' hedefleniyor.

Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yeni mezunlar, kariyerinin başında olan genç profesyoneller ve iş fikrini hayata geçirmek isteyen girişimciler projeye başvuru yapabiliyor; ayrıca tüm şehirlerden başvuru kabul ediliyor.