Sabancı, ‘Küresel İşbirliği Köyü’nün tek Türk kurucu ortağı oldu

16-20 Ocak arasında İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2023 Yıllık Toplantısı, dijital teknolojiler alanında bir ilke ev sahipliği yaptı. Küresel İş Birliği Köyü (Global Collaboration Village - GCV) adını taşıyan, dünyanın ilk küresel amaç-odaklı metaverse platformu, Dünya Ekonomik Forumu tarafından Accenture ve Microsoft iş birliğiyle hayata geçirildi.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), MIT, UNICEF gibi kamu, sivil toplum ve akademi dünyası temsilcilerinin yanı sıra kendi alanlarında dünyanın lider şirketlerinin destek verdiği projenin kurucu ortakları arasında Sabancı Holding de yer aldı. Söz konusu projeyle, dijital teknolojiler alanında imza attığı ilklere bir yenisini ekleyen Sabancı Holding, 80 kurumun yer aldığı Kurucu Ortaklar listesindeki tek Türk şirket oldu.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, sürdürülebilirlik ve dijitali odağa alan bir yaklaşımla, “Dünya’nın Sabancı’sı” vizyonunu güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizdi:

'Öncü rolümüzün göstergesi'

“Sürdürülebilir yaşama katkı sağlamak, öncü girişimler ortaya koymak ve Türkiye ile dünya arasında köprü görevi görmek, Sabancı olarak bizim Topluluk Vaadimizin üç ana unsuru. Bu vaadimizin izinde ilerlerken, dünyada her geçen gün önem kazanan ‘yeni ekonomi’yi odağımıza alarak enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarının her birinde oyun kurucu pozisyonumuzu güçlendiriyoruz. Dünyanın ilk küresel amaç-odaklı metaverse platformu olan GCV projesinde, tek Türk Kurucu Ortak olarak yer almak, bizim dijital teknolojilerdeki öncü rolümüzün çok önemli bir göstergesi.”

Sabancı Topluluğu şirketlerinden SabancıDx, Enerjisa ve Kordsa’nın, 2022 yılında metaverse alanında öncü projeler hayata geçirdiğini hatırlatan Alper, “Topluluk şirketlerimizin attıkları adımlarla güçlendirdiğimiz Dünya’nın Sabancı’sı vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri de uluslararası bilgi birikimimizi ülkemizin toplumsal kalkınması için seferber etmek. Özellikle yeni teknolojileri ülkemize ve insanımıza kazandırmak. Bu, bizim Topluluk Vaadimizin de vazgeçilmez bir parçası. Bu kapsamda, metaverse gibi dijital teknolojilere yön veren alanlardaki tecrübemizi genç nesillere aktarmayı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yılki Cumhuriyet Seferberliği etkinliklerimiz kapsamında, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki lise öğrencilerine metaverse eğitimleri verdik” dedi.