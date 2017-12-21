ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C
  • Haberler
  • Şirket
  • Sabancı, sermaye tavanı geçerlilik süresi için uzatma isteyecek

Sabancı, sermaye tavanı geçerlilik süresi için uzatma isteyecek

Sabancı Holding, bu yıl sonunda dolacak olan 3 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2022'ye kadar uzatılması için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Sabancı, sermaye tavanı geçerlilik süresi için uzatma isteyecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Sabancı Holding 3 milyar liralık mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 yılının sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuracağını duyurdu.

Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, 3 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi bu yıl sonunda doluyor.

Kaynak: Reuters

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.