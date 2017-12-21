Sabancı, sermaye tavanı geçerlilik süresi için uzatma isteyecek
Sabancı Holding, bu yıl sonunda dolacak olan 3 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2022'ye kadar uzatılması için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.
Sabancı Holding 3 milyar liralık mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 yılının sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuracağını duyurdu.
Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, 3 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi bu yıl sonunda doluyor.
Kaynak: Reuters