Sabancı Vakfı karşılıksız burs tutarını açıkladı

Sabancı Vakfı'nın üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor. 'Kalkınmada Öncelikli İller Bursu' vakıf tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS'de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

'Üniversiteye Giriş Bursu' ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor. 'Engelli Öğrenciler Bursu' da YKS'de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli 5'er öğrenciye veriliyor.

Sabancı Vakfı'nın 2024-2025 eğitim yılı için burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

54 binden fazla burs desteği

Tarihinde 54 binden fazla burs desteği sağlayan Sabancı Vakfı, 120'den fazla kalıcı eserin 79'unu eğitim alanında hayata geçirdi ve bu eğitim kurumları aracılığıyla bugüne kadar 400 bine yakın öğrenciye ulaştı.

Desteklediği çeşitli projelerle binlerce öğretmen ve milyonlarca öğrenciye ulaşan Sabancı Vakfı, English Together (Birlikte İngilizce) projesiyle Türkiye'nin 81 ilinde 30 binden fazla öğretmenin yetiştirilmesine öncülük ederken, Mor Sertifika programıyla 5 bini aşkın öğretmene, 1 milyona yakın öğrenciye, Öğretmen Ağı projesiyle ise 50 bine yakın katılımcıya ulaştı.