Sabancı'dan İsviçre'de yeşil hidrojen yatırımı

Sabancı Ventures, yeşil hidrojen alanındaki ilk yatırımını geçen aylarda tamamlamış ve Singapur merkezli SungreenH2’ye yatırım yaptığını açıklamıştı.

Yeni ekonomi odaklı büyüme stratejisi kapsamında yeşil hidrojeni öncelikli yatırım alanlarından biri olarak seçen Sabancı Topluluğu, yeni enerji yatırımı için GRZ'yi seçti.

'Kararlılığımızı ortaya koyuyoruz'

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, Sabancı Topluluk Vaadi’nin merkezinde yer alan sürdürülebilir yaşama hizmet etmeyi en öncelikli yatırım kriteri olarak gördüklerini ifade etti.

Eyigün şunları söyledi: “Yeşil hidrojen ekosistemine öncülük eden, bu ekosistem içerisinde erken aşamada konumlanan bir Topluluk olabilmek, bizim sürdürülebilirlik ve yeni ekonomi odaklı büyüme stratejimizin en önemli unsurlarından biri. Bugün birçok Topluluk şirketimiz bu alanda önemli yatırımları hayata geçirmiş durumda. Bu yatırımlarımız tüm hızıyla devam ederken, bunlarla eş zamanlı olarak, Kurumsal Girişim Sermayesi Fonumuz Sabancı Ventures aracılığıyla da, özellikle bu alandaki ekipman üretici girişimlerin yol arkadaşı oluyor; onların küresel büyüme yolculuklarına eşlik ediyoruz.

Bu yıl içinde, ilk olarak Singapur merkezli SungreenH2’ye ve şimdi de İsviçre merkezli GRZ’ye yatırım yaparak, bu alandaki kararlılığımızı da ortaya koymuş durumdayız. Dünya’nın Sabancı’sı olarak, geleceğin teknolojilerinin müşterisi değil, geliştiricisi olma vizyonumuzu, yeni yatırımlarla pekiştirmeye devam edeceğiz."

'Teknolojimiz için yeni fırsatlar yaratacak'

GRZ Technologies SA CEO'su Noris Gallandat ise şunları söyledi: “Sabancı ile bu stratejik ortaklığa girmekten büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bu iş birliğinin GRZ'yi bir sonraki seviyeye taşıyacağına ve teknolojimiz için büyük fırsatlar yaratacağına eminiz. Yeni pazarlara açılma ve çözümlerimizi ticarileştirme hedeflerimiz için Sabancı’nın bizim için en doğru ortaklardan biri olduğuna inanıyoruz.”

GRZ ne yapıyor?

2017 yılında kurulan GRZ’nin hidrojen alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmaları 1990’lı yıllara kadar uzanıyor. Mühendislik ve doğa bilimleri alanında Avrupa’nın en önemli araştırma üniversiteleri arasında yer alan Lozan’daki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) çıkışlı bir şirket olan GRZ, metal hidrürleri kullanarak hidrojen depolama sistemleri, hidrojen enerji sistemleri ve termokimyasal hidrojen kompresörleri üretimi gerçekleştiriyor.

GRZ tarafından üretilen ekipmanlar aynı zamanda, güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektriği hidrojen kullanarak depolama olanağı sağlayan hidrojen tabanlı enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesinde kullanılıyor.

2020 yılının son aylarında kurulan Sabancı Ventures bugüne kadar 9 girişime yatırım yapmıştı. GRZ'yle Sabancı Ventures’ın bugüne kadar doğrudan yatırım yaptığı şirket sayısı da 10’a yükselmiş oldu.