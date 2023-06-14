Sadıkoğlu’nun KOSGEB kredi çağrısı karşılık buldu

Sadece imalatçı firmalara verilen faizsiz deprem kredisinden artık konteyner çarşılarda faaliyete başlayan firmalar da faydalanabilecek. Malatya Geçici İşyerleri Komisyonundan alınacak yazı ile KOSGEB İl Müdürlüğüne başvuran firmalar 1 milyon TL’ye kadar olan faizsiz krediye başvuru yapabilecek.

Deprem kredisi kapsamının genişlemesinin TSO üyeleri adına memnuniyet verici olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Deprem yaranın kapanabilmesi için üyelerimizin en büyük ihtiyacı elbette faizsiz kredidir. KOSGEB deprem kredisinin kapsamının genişletilmesi için günlerdir gerek çatı kuruluşumuz TOBB, gerekse bakanlıklar nezdinde ciddi görüşmeler sağladık.

Alınan yeni bir karar ile kapsam biraz olsun genişlemiş oldu. Üyelerimizin daha hızlı ayağa kalkması için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” dedi.