Sağlıklı Evler Ormanköy’de yaşam başladı

Bünyesinde, halka açık olarak Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören DAP Gayrimenkul Geliştirme ve DAP Yapı’yı da barındıran DAP Holding’te ‘erken teslim’ geleneği devam ediyor. Son olarak 2019’da Teras Kule ve 2020 yılında Validebağ Konakları ile DAP İzmir projelerinin teslimini gerçekleştiren DAP, Sağlıklı Ev’lerin ilk örneği olan Çekmeköy’deki Ormanköy projesinin teslimleri başladı.

Daireler 6 kat değer kazandı

1+1’den 5+1’e kadar farklı konut seçeneklerinin bulunduğu ve toplamda 1.021 ünitenin bulunduğu Emlak Konut Gyo güvencesiyle geliştirilen Ormanköy projesi, bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu konutlardan oluşuyor. Projede ilk satılan evler bugün itibarıyla 5-6 kat değer kazandı. Taahhüt edilen teslim süresinin 36 ay olduğu Ormanköy projesi, pandemi döneminin tüm kısıtlarına rağmen 24 ayda tamamlandı.

"Nişantaşı projemizi 2023 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz"

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Türkiye’de Sağlıklı Evler’in ilk örneği olan Ormanköy projemizde inşaat süreci bitti. Pandeminin çalışma hayatındaki tüm zorluklarına rağmen, insanların evlerinden çıkamadığı, sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir dönemde; insan üstü bir çalışma ve motivasyonla hareket ettik. Şu an itibarıyla Ormanköy projesinde yaşam başladı. Şimdi ise Sağlıklı Evler’i lüks ile birleştiren Nişantaşı projemizi 2023 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Sağlıklı Evler, DAP’ın tescilli markası

Bilindiği gibi pandemi süreci; tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de ciddi değişimlere yol açtı. Konut almak ya da koronavirüs pandemisi nedeniyle evini değiştirmek isteyenler, az katlı, mümkünse bahçeli ve geniş balkonlu 'sağlıklı evler'e yöneldi.

DAP Sağlık Kurulu’nun tavsiyeleriyle 2020 yılında oluşturulan ve hisseleri BİST’te işlem gören DAP Gayrimenkul Geliştirme tarafından tescil edilen “Sağlıklı Evler” konsepti, her detayında insan sağlığını düşünen, şehirden kopmadan, doğanın iyileştirici gücünü sonuna kadar kullanan özgün bir konsept olarak karşımıza çıkıyor.

"Lüks ve country yaşamı Yeni Levent'te buluşturuyoruz"

DAP Gayrimenkul’ün ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle hayata geçirdiği ilk proje olan Ormanköy, lüks ve konforu Sağlıklı Evler ile buluşturan Nişantaşı Koru ve şehrin merkezinde country tarzı bir yaşam sunan Yeni Levent projelerini kendileri açısından “gurur projeleri” olarak tanımlayan Ziya Yılmaz, şunları söyledi: “1999 depreminin hemen ardından deprem kriterleriyle tanışmıştık. O tarihten sonra yapılan konutların tamamı, zaman içinde güncellenen deprem yönetmeliklerine göre inşa edildi. Pandemi sürecinde ise bu kriterlere bir yenisini daha ekledik; o da 'Sağlıklı Ev Kriterleri…' İlk olarak Çekmeköy’deki Ormanköy projesinde 58 bin 300 kişinin fikrini aldık. Ardından da ‘DAP Sağlık Kurulu’nun önerisiyle birlikte “Sağlıklı Evler” konseptimizi geliştirdik. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da tescilli hale gelen ‘Sağlıklı Evler’ konseptinin ilk örneğini Çekmeköy’deki Ormanköy projesinde, ikinci örneğini Nişantaşı Koru projemizde hayata geçirdik. Şimdi ise Yeni Levent’te lüks ve country yaşamı buluşturuyoruz.”

"Yatırımcılar ciddi kazanç elde etti"

Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerde, DAP yatırımcılarının ciddi kazançlar sağladığına dikkat çeken Ziya Yılmaz, “Biz ev sahiplerimizi hiçbir zaman müşteri olarak görmedik. Onlar bizim yatırımcılarımız, yol arkadaşımız, ailemiz. DAP’tan ev sahibi alanların, yoğun bir şekilde diğer projelerimize yönelmesinin de en büyük sebebi bu. Satışlarımızın yüzde 40 ila yüzde 60 oranındaki bölümünü, daha projeye başlamadan DAP müşterilerine satıyoruz. Gayrimenkul sektöründe böylesine bir aidiyet duygusu yarattığımız için gururluyuz” dedi.

Şehirde sağlıklı, lüks ve country yaşamın kriterleri

Dünyada bir ilk olarak geliştirdiği ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle konut sektörüne yeni bir soluk getiren DAP’ın, ‘şehirde lüks ve country yaşam’ standartları 5 maddede şöyle sıralanıyor:

1- Sağlıklı Ev olmalı: Yeşilliklerle çevrili, doğayla nefes alan, az katlı ve sağlıklı ev kriterlerine uygun şekilde tasarlanmalı.

2- Şehrin merkezinde ve köklü bir semtte yer almalı: Şehrin en önemli noktalarından birinde, zengin geçmişi, kültürel atmosferi ve ayrıcalıkları ile kent hayatının yeni çekim merkezi olmalı.

3- Doğayı ve şehri; kültür, sanat, moda ve eğlenceyle mükemmel şekilde buluşturmalı: Bir yanda tabiatın yenileyici ruhu, diğer yanda kent hayatının canlılığı ile hem yeşili hem de şehri özgürce yaşatabilmeli.

4- Merkezi iş alanları ve finans dünyası ile iç içe olmalı: İş dünyasının kalbi ve merkezi iş alanı olarak kabul edilen bölgeye yürüme mesafesinde olmalı.

5- Yürüme mesafesinde tüm ihtiyaçları karşılamalı: İş merkezlerinden kültür sanata, eğitimden sağlığa, alışverişten eğlenceye hem site içerisinde hem dışında aradığınız her şey sadece birkaç adımda yer almalı.