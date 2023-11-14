sahibinden.com'dan 'Hediye Çarkı' kampanyası

Kullanıcılar, kampanya kapsamında üç gün boyunca sahibinden.com mobil uygulaması üzerinden 3 yeni ilan verdiklerinde kampanyaya katılma şansı yakalayacak. Katılımcılar, hediye çarkı çevirerek Boyner, Migros ve Teknosa gibi Türkiye'nin önde gelen markalardan indirim kuponu kazanma şansı yakalayacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şirket olarak müşterilerinin hızla artan dijital taleplerine yenilikçi çözümlerle yanıt verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda 6 yıl önce Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden hayata geçirdiğimiz Hediye Çarkı platformunu müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. sahibinden.com ile yaptığımız yeni işbirliğiyle, 3 gün boyunca kullanıcılara çeşitli marka indirimleri ve hediye indirim kodları sunacağız. Amacımız, Vodafone'lu olsun olmasın herkese dijital hayatın avantajlarından yararlanma imkanı sağlamak. Kullanıcıları bu özel kampanyadan yararlanmaya davet ediyoruz."

'Kullanıcılarımızın deneyimlerini geliştiriyoruz'

sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan da ikinci el ve sıfır alışveriş kategorilerinde milyonlarca kullanıcıya hizmet verirken uygulama deneyimlerini de geliştirmeye devam bildirdi.

Erdoğan, "Yenilenen tasarımımıza ek olarak ikinci el alışveriş kategorisinin öne çıkan adımlarından biri de uygulamamızı çekiliş ve hediye kampanyalarıyla daha cazip hale getirmek oldu. Vodafone ile yaptığımız bu işbirliğinde de kullanıcılarımız, evlerinde kullanmadıkları eşyalarını değerlendirirken Hediye Çarkı ile hediye kazanma fırsatı yakalıyor." açıklamasında bulundu.