Samandağ’da kadınların liderliğinde atılım

Takip Et

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’yi derinden sarsarken, Oxfam KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) ve MeyIDiageo, bu felaketin ardından Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürdürülebilir bir gelecek kurmak amacıyla güçlerini birleştirdi. Samandağ Kadın Kooperatifi ve Samandağ Belediyesi ile iş birliği yapan iki kuruluş, bölgeyi kadınların liderliğinde bir turizm destinasyonu haline getirmeyi hedefleyerek Samandağ Gastronomi Köyü projesini hayata geçirdi.

Yaklaşık 20 dönümlük bir alanda kurulan Samandağ Gastronomi Köyü, eğitim, konaklama, restoran gibi bölümleri ve bahçecilik için uygun alanlarıyla dikkat çekiyor. Proje, stanbul’da gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, sektör profesyonelleri, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan MeyIDiageo Genel Müdürü Bahar Uçanlar ve Oxfam KEDV Başkanı Şengül Akçar, projenin önceliklerinden birinin bölge kadınlarının Yaşam Boyu Öğrenim Programı kapsamında eğitilmesi ve istihdama kazandırılması olduğunu vurguladı. Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ise gastronomi köyünde eğitim alacak kadınların, ilçenin eski günlerine dönmesinde önemli rol oynayacağına inandığını ifade etti.

Proje kapsamında bölge kadınlarının iş ve ağırlama becerilerine yönelik eğitimlerin verilmesi, kadın emeğinin desteklemesi, agro-turizm ve gastro-turizmde kadın girişimcilerin sayısının artması hedefleniyor. İlave olarak yörenin geleneksel gastronomi kültürünün ve lezzetlerinin kayda geçirilip kalıcı hale getirilmesi ve bundan sonraki kuşaklara aktarılması için gerekli adımların atılması da eş zamanlı olarak planlanıyor. Toplantının açılış konuşmasını yapan MeyIDiageo Genel Müdürü Bahar Uçanlar gastronomi ve turizmin ekosistemlerinin en önemli bileşenleri olduğuna dikkat çekerek projenin birden fazla alanda ve uzun vadeli fayda sağlayacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çok yönlü işlevsel bir eğitim

Samandağ Gastronomi Köyü’nün, Diageo Global’in faaliyet gösterdiği her ülkede, konaklama sektöründe iş arayan ancak yaşamları boyunca eğitim ve istihdam konularında engellerle karşılaşmış kişiler için, iş ve konaklama becerileri sağlamaya yönelik programı Learning For Life / Yaşam Boyu Öğrenim’in Türkiye’de de hayata geçmesi için uygun bir platform sağladığını belirten Uçanlar, şunları söyledi: “Depremlerden sonraki dönemde Liderlik Ekibi’mizle birlikte bölgedeki kadınların yeniden sosyal hayata kazandırılması ve üreten bireyler haline gelmesi için daha fazla ne yapabiliriz diye çok düşündük. Oxfam KEDV’in, Samandağ Kadın Kooperatifi tarafından yapımına başlanmış ancak hasar görmüş olan bir gastronomi köyüyle ilgilendiğini öğrendik. Köyün, Diageo Global’in iş ve konaklama becerileri sağlamaya yönelik programı Learning For Life / Yaşam Boyu Öğrenim’in Türkiye’de de hayata geçmesi için uygun bir platform sağladığını gördük. Oxfam KEDV ile köyü yeniden ayağa kaldıracak bir projede birlikte yol almaya karar verdik. Hem fiziki hem de moral olarak kadınlara fayda sağlayacağına inandığımız için amaca yönelik uygun mekânlar bulunca köyü hayata geçirmeden eğitimlerimize başladık. Eğitimlere katılan kadınların çevredeki veya bölgedeki iş yerlerinde kolaylıkla iş bulabileceğini umuyoruz. Çünkü çok çeşitli ve işlevsel bir eğitim alıyorlar.”

Yaklaşık 100 kadın eğitildi

Samandağ Gastronomi Köyü’nde program kapsamında gastronomi ve turizm kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite onaylı dersler veriliyor. Mayıs 2024’te yaklaşık 40 öğrenci ile başlayan eğitimler, Haziran 2024’teki ikinci dönemle birlikte yaklaşık 100 kadına ulaştı. Eğitimlere sadece Samandağ’dan değil, bölgeden isteyen bütün kadınlar katılabilecek.

Samandağ Gastronomi Köyü Ekim 2024’te kapılarını açıyor

Toplantıda Samandağ Gastronomi Köyü hakkında detaylı bilgi paylaşan Oxfam KEDV Başkanı Şengül Akçar: “Depremler bölgede çok sayıda kişiyi, özellikle kadınları işsiz bıraktı. Bölgede çalışmalarımız sırasında hissedarları arasında Samandağ Belediyesi’nin de yer aldığı Samandağ Kadın Kooperatifi’ne ait gastronomi köyüne rastladık. Hasarlı bir durumdaydı. Kooperatif ve belediyenin desteğini aldıktan sonra gastronomi köyünü, gastronomi ve turizm alanında tecrübesine güvendiğimiz MeyIDiageo ile bir araya gelerek canlandırmak yolunda adımlarımızı attık.” Projenin hızla tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Akçar, köyün kapılarını Ekim 2024’te açmayı hedeflediklerini belirtti. “Köyde ilk etapta uygulamalı ve teorik eğitim verilecek yerleri bitirecek, bir restoranı da hizmete açacağız. Son olarak da konuk ağırlayacak ünitelerin devreye alınmasını hedefliyoruz. Samandağ’a gelen konuklar köydeki bu ünitelerde konaklayabilecek. Projenin bu yönüyle turizme de katkısı olacağına inanıyoruz. Ayrıca yine oradaki kadınların üreteceği yöresel ürünlerin satılacağı bir de dükkan planlıyoruz” diyen Akçar, bu gelirlerin doğrudan köyün işletme fonuna aktarılacağını söyledi. Verilen eğitimlerle beceri kazanan kadınların katılımıyla, gelecekte köyün kendi ayakları üzerinde durmasını arzuladıklarını vurgulayan Akçar, köy hayata geçtiğinde, şefler ve eğitmenler dışında, kalıcı olarak 50 ila 100 kişi arasında kişinin görev yapacağını da sözlerine ekledi.

'Yerel kalkınmada kadınların rolü önemli'

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da yeni başladığı görevinde depremden zarar görmüş ve deprem sonrasında ayağa kaldırılması mümkün görülmeyen bu projeye destek verdikleri için Oxfam KEDV ve MeyIDiageo’ya teşekkür etti. Karaçay şunları söyledi: “Ben de yerel kalkınmada kadınların çok önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Çünkü onlar hem çocukları, hem aileleri hem de çevreleri için neye ihtiyaç olduğunu biliyorlar. Birbirleriyle çok kolay bir araya gelip en zor görünen işlerde çözüm üretiyorlar. Gastronomi köyü için düşünülen eğitim ve etkinlik konusunda bana anlatılanlar Samandağ’da yepyeni ve bölgeye örnek olabilecek, ilçemizin ekonomisine değer katacak çok yararlı işler olacağını gösteriyor. Samandağ Kadın Kooperatifi’ne, bu projeyi ayağa kaldırmak için uğraşacak Oxfam KEDV ve MeyIDiageo ile bizi tanıştırdığı için teşekkür ediyorum. Bahar Uçanlar ve Şengül Akçar’a da gastronomi köyümüzün bir an önce hayata geçmesi için belediye olarak her türlü desteği sağlayacağımıza söz veriyorum.”