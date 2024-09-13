Samsung, mobil yapay zekaya yılda yaklaşık 17 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı yapıyor

Samsung Electronics, dünya genelinde 41 Ar-Ge ve 7 tasarım merkezi ile inovasyona odaklanarak Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan global şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

2024 yılının başında tanıtacağı Galaxy S24 Serisi ile yapay zeka (AI) çağını başlatmayı hedefleyen Samsung, yapay zekanın gücünü mobil deneyimlere taşıyor ve aynı zamanda yarı iletken çip teknolojisine yönelik yatırımlarını artırıyor. Samsung’un her yıl Ar-Ge yatırımlarına ayırdığı bütçe, ortalama 17 milyar doları buluyor.

Yapay zekanın hayatımızdaki yeri büyürken, yarı iletken çip ihtiyacı da ciddi şekilde artıyor. Bu farkındalıkla Samsung, mobil yapay zekanın öncülerinden biri olarak, yarı iletken üretimine de büyük yatırımlar yapıyor. Şirketin dünya genelindeki Ar-Ge çalışan sayısı 75 bini bulurken, 6 bin 248 patent ile ABD’de en fazla patente sahip şirket konumunda bulunuyor.

Yapay zeka ile mobil deneyimde yeni dönem: Galaxy AI

Samsung, kullanıcı deneyimini daha sezgisel ve kişisel hale getirmek için Galaxy AI ile mobil cihazlara yapay zekayı yerleşik olarak entegre etti.

Galaxy AI, kullanıcıların mobil deneyimlerini iletişim, üretkenlik ve yaratıcılık açısından iyileştirirken, bu özellikleri cihaz üzerinde sunarak bulut bağlantısına gerek duymuyor.

Galaxy AI, Samsung'un yapay zeka teknolojisini mobil cihazlara doğrudan yerleştiren ilk marka olmasını sağladı.

Samsung, 2024 yılını "yapay zeka yılı" ilan ederek bu yenilikleri Galaxy S24 Serisi ile tanıttı ve One UI güncellemeleri aracılığıyla önceki modellerine de bu yapay zeka özelliklerini taşıdı.

Samsung Gauss: ChatGPT’ye alternatif yapay zeka

Samsung, yapay zeka alanındaki liderliğini, Samsung Gauss adlı ChatGPT’ye alternatif bir yapay zeka modeli ile güçlendirdi.

Samsung Gauss, dil işleme, kod üretimi ve görsel oluşturma yetenekleriyle dikkat çekiyor. İnsan dilini anlama ve yanıt verebilme kapasitesine sahip olan bu model, e-posta yazımı, belge özetleme gibi görevlerde yardımcı olmak için tasarlandı.

Samsung, bu teknolojiyi akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlara entegre ederek kullanıcılarına daha akıllı cihazlar sunmayı amaçlıyor.

Samsung, yapay zeka yatırımları ile kullanıcı deneyimlerini dönüştürmeye devam ederken, yapay zekanın sunduğu yeni fırsatları herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Samsung’un Galaxy AI’dan akıllı ev çözümlerine kadar uzanan geniş yelpazedeki yapay zeka çözümleri, kullanıcılara kişiselleştirilmiş ve etkili deneyimler sunuyor.