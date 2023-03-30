Samsung oyun tutkunlarına farklı bir deneyim sunuyor

Samsung Electronics, premium Odyssey ekran serisinde oyun tutkunlarına "Odyssey Evreni" adı altında yeni bir kişiselleştirilmiş oyun içi harita sunduğunu duyurdu. Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, oyunseverler, 23 Mart itibarıyla söz konusu haritayı Fortnite oyun deneyiminde kullanmaya başladı.

Oyun tutkunlarına özel olarak geliştirilen Odyssey Evreni, Samsung Odyssey monitör serisinin yeni nesil oyunlar konusunda farkını ortaya koyarak, yeni bir oyun içi deneyim platformu sunuyor. Odyssey Evreni, Odyssey serisinden ilham alan farklı oyun içi bölgelerden oluşuyor. Yeni ve sabit oyun içi haritada 5 ayrı bölge bulunuyor ve bu bölgelerden her biri Odyssey monitör serisine ait farklı modellerden ilham alıyor.

Her oyun içi bölgede oyun tutkunlarına farklı bir görev veriliyor

“Level Ark” bölgesi, adını "Odyssey Ark" modelinden alırken, modelin 55 inç büyüklüğündeki ekranında yeni bir sürükleyici gerçeklik seviyesi vadediyor. Harita içindeki "G9∙G8∙G7∙G6" seviyeleri ise Odyssey Neo G9 ve G8’den ilham alıyor. Her oyun içi bölgede oyun tutkunlarına farklı bir görev veriliyor. Oyuncular, oyun boyunca çeşitli hedeflere ve ödüllere ulaşmaya çalışıyor.

Odyssey Evreni, Samsung’un resmi Odyssey Twitch kanalında oyun yayıncılarının ağırlandığı bir etkinlikle açıldı. Böylece oyun tutkunları, en sevdikleri Twitch yayıncılarının gözünden haritaları canlı olarak deneyimleme şansı yakaladı.

Konuk oyun yayıncıları "SypherPK" ve "NickEh30", Odyssey özel yayınına katıldı. Konuk yayıncılar, heyecan dolu bir oyun akışı içinde yeni haritanın sunduğu deneyimi izleyicilerle paylaşırken, izleyiciler de haritayı keşfetmenin yollarını öğrenip Odyssey monitörlerle özel hediyelere ulaşma şansı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran Bölümü Başkan Yardımcısı Hoon Chung, “Odyssey serimize özgü kişiselleştirilmiş yeni oyun deneyimini ve Odyssey Evrenini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en sevilen oyunlarından birinde monitör serimizle etkileyici bir oyun keyfi vadediyoruz. Alanında öncü Odyssey serisi oyun monitörlerimizin sunduğu yeni ve heyecan dolu deneyimleri duyurmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.