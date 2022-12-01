Samsung Türkiye ödüle doymuyor

Samsung Electronics Türkiye’nin Servis ve Müşteri Hizmetleri, müşteri memnuniyetini odağına alarak tasarladığı müşteri deneyimi yolculuğu ile yıllardır kazandığı ödüllere yenilerini ekledi. Çağrı merkezinden dijital kanallara, servis merkezlerinden ekolojik ve ekonomik onarım süreçlerinde sağladığı yenilikçi uygulamalara kadar çok çeşitli kanallarda yürüttüğü müşteri odaklı hizmetler ile Samsung Electronics Türkiye, ‘International Customer Experience Awards-Uluslararası Müşteri Deneyimi’ yarışmasında 3 ödülün birden sahibi oldu.

Samsung Türkiye’ye Altın ödülü, ekolojik ve çevre dostu onarım getirdi

Samsung Electronics Türkiye’nin Servis ve Müşteri Hizmetleri Departmanı tarafından geliştirilen ‘Deep-Dive Eco Repair’ projesi, müşterilere hem ekonomik hem de çevre dostu tamir fırsatları sunuyor. Geliştirilen ileri seviye onarım yöntemleri ve yüksek teknoloji içeren servis yatırımlarıyla müşterilere hızlı, ekonomik ve sürdürülebilir çözümler sağlayan proje "Müşteri Deneyiminde En İyi İnovasyon" kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu.

Tüm kanallarda müşterilere sunulan hızlı hizmet, ekibin uzmanlığı, müşteri odaklılık ve her müşteri tarzına ve talebine göre farklılaşan hizmetler, Samsung Electronics Türkiye’ye “En Müşteri Merkezli Kültür” kategorisinde Gümüş ödülü kazandırdı. Bu ödülün kazanılmasındaki en önemli etken, artan müşteri memnuniyeti oranları oldu.

Samsung Kolay Servis’in sağladığı müşteri odaklı servis hizmeti de ödüllendirildi

Samsung Electronics Türkiye, dijital kanallardan servis merkezlerine kadar mobil ürünler için sunduğu kesintisiz hizmet stratejisiyle “Her Şeyin Kalbinde Müşteri” kategorisinde ise Gümüş ödülün sahibi oldu. Samsung Türkiye Akıllı Servis Merkezleri’nde sunulan randevusuz hizmet, 1 saatte onarım, yedek cihaz teklifi ve hızlı değişime ek olarak yeni devreye alınan, kullanıcının cihazının bulunduğu noktadan alınıp geri teslim edildiği Samsung Kolay Servis hizmetleri bu ödülün alınmasında önemli rol oynadı.

Alınan ödüller hakkında değerlendirmelerde bulunan Samsung Electronics Türkiye Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül, şunları söyledi:

“Samsung Electronics Türkiye olarak, tüm çalışmalarımızı müşteri memnuniyetini odağımıza alarak, ‘uçtan uca en iyi deneyim’ felsefesiyle sürdürüyoruz. Amacımız, müşterilerimizle temas kurduğumuz tüm kanallarda onlara en iyi deneyimi yaşatmak. Uluslararası çapta takdir gören bu projelerimizin ortaya çıkmasında en büyük rol, bütüncül bir bakış açısı, benzeriz bir takım ruhu, yüksek aidiyet ve sorumluluk duygusuyla hareket eden ekip arkadaşlarımızdır. Bu yolculukta bizlerle olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bu değerli ekibin katkısıyla müşterilerimiz için en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.”

Awards International tarafından düzenlenen ‘International Customer Experience Awards 2022’de bu yıl, Amerika’dan, Avrupa’ya, Asya’ya Afrika’ya kadar 42 farklı ülkeden, 101 önemli şirket yer aldı. 25 farklı kategoride toplam 240 proje başvurusunun gerçekleştiği yarışmada, müşteri deneyiminin öne çıktığı dünya çapındaki projeler jüri tarafından değerlendirilerek, ödüllendirildi.