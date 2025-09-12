Samsung Türkiye’yi üretim üssü yapıyor

Ece CEYHUN

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türki ye planlarını Alman ya Berlin’deki en büyük tüke tici elektroniği fuarlarından biri olan IFA’da 2025’te pay laştı. Türkiye’yi bir üretim üs sü olarak gördüklerini anlatan Samsung yetkilileri, ülkeyi sa dece satış pazarı olarak değer lendirmeyeceklerini kaydetti.

Samsung’un son 4 yılda Tür kiye’deki üretimi 15 milyonu aştı. Markanın sadece 2025’te Türkiye’de 2.7 milyon adetlik üretim planı var. Etkinlikte soruları cevaplayan Samsung Tüketici Elektroniği Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Gür soy, Türkiye’de satılan her iki Samsung ürününden birinin Çerkezköy’deki tesislerden çıktığını aktardı. “Türkiye bi zim için stratejik bir merkez” diyen Gürsoy, “Yerli üretim ka pasitemizi artırarak istihdam ve teknoloji tarafında ülkeye katkımızı büyütüyoruz” dedi.

"3 yılda 450 mağazaya ulaşacağız"

Tüketiciyle doğrudan te mas etmeye devam edecekle rini anlatan Mert Gürsoy, “Bu stratejimizi hızlandırdık. Bu gün 310 mağaza ve 200 ser vis noktasına sahibiz. Önü müzdeki üç yılda 450 mağa zaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırım, doğrudan istih dam edilen 4 bin kişilik kad roya da katkı sağlayacak. Yerel üretim yatırımlarımızı mağa zalaşma ile güçlendireceğiz. Türkiye’de bayilerin önemli bir gücü var. Bizi tüketici ar tık mobil cihazların güvenirli ği ile daha iyi biliyor. Gelenek sel segment, gençlerin tüketi me katılmasıyla farklılaşıyor.

Mağazalaşma atağımızla pa zar payımızı artırıyoruz” diye konuştu. Markanın Türkiye yatırımlarının sadece satış la sınırlı olmadığı ifade edilen toplantıda Gürsoy, İzmir’de açılan Servis Eğitim Akade misi ile de konuştu. Gürsoy, “Bu akademi teknik kadrola rın güçlendirilmesine hizmet ediyor. Akademide klima, be yaz eşya ve televizyon ürün lerinde kurulum ve bakım sü reçlerine dair eğitimler ve riliyor. Böylece satış sonrası müşteri deneyimi de destek leniyor” ifadelerini kullandı.

"Premium segmente liderlik edeceğiz"

Samsung’un Türkiye’de ciro bazında yüzde 11-12 seviyesin de pazar payına sahip olduğu nun bilgisini veren Mert Gür soy şöyle devam etti: “Özellikle premium segmente liderlik et meyi hedefliyoruz.

2025’in ilk yedi ayında buzdolabı pazarın da yüzde 4 büyüme yaşanırken Samsung pazar payını bir puan artırarak yüzde 12’ye yükselt ti. Gardrop tipi ve dört kapılı buzdolaplarında yüzde 70’lik pazar payı ile lider olan marka, 1000 dolar üzeri fiyat segmen tinde de Türkiye’nin en çok sa tan global markası konumun da. Çamaşır makinelerinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. 10 kilogram ve üzeri çamaşır makinelerinde pazar büyüyor. Samsung, bu segmentte Türki ye’de en çok satış yapan global marka. Ayrıca kurutmalı ça maşır makinelerinde 2025’in ilk yarısında yüzde 33 pazar payıyla liderlik elde ettik.”

Çerkezköy’de 15 milyon adetlik üretimi aştı

Samsung’un Türkiye serü veni 2010 yılında Samsung Electronics İstanbul Pazarla ma ve Ticaret Limited Şirketi (SETK) çatısı altında başla dı. İlk yıllarda mobil cihazlar ve tüketici elektroniği ürün lerini ithal edip pazara sunan şirket, 2021’de Türkiye’ye da ha fazla yatırım kararı aldı ve üretim için fabrika yatırımına gitti. Bugün Çerkezköy’deki bu fabrikada cep telefonu üre timi yapılırken, yerel şirket lerle kurulan iş birlikleri sa yesinde televizyon, buzdola bı, ankastre, derin dondurucu ve elektrikli süpürge de Tür kiye’de üretiliyor.

Mert Gür soy, Samsung’un Türkiye’de aynı anda hem üretim hem de mağazalaşma yatırımları nı büyüttüğüne dikkat çekti. Gürsoy, “Samsung bugüne ka dar Türkiye’de 15 milyon ade di aşan üretim gerçekleştir di. 2025 sonunda 2,7 milyon adetlik üretim hedefliyoruz. Artık Türkiye’de satılan her iki Samsung ürününden bi ri yerli üretimden geliyor. Bu yatırımları, beyaz eşyada ino vasyon ve mağazalaşma adım larımızla destekleyerek yeni yüzyıla güçlü bir başlangıç ya pıyoruz” dedi.

Türkiye’de TV pazarında 10 yıldır lider

-Samsung, 19 yıldır TV’de, 11 yıldır Sound bar’da global liderliğini sürdürüyor.

-2025’te küresel TV pazarında %34 pazar payına ulaştı.

-Türkiye’de TV pazarındaki liderliğinin 10. yılı kutlanıyor.

-OLED TV kategorisinde Mayıs 2025’ten itibaren son üç ayda liderliği ele geçirdi.

-Temmuz 2025’te OLED TV’de %49 pazar payına ulaştı.

-MiniLED TV’lerde %77 pazar payı ile güçlü büyüme sağlandı.

-75 inç ve üzeri TV’lerde %59, 90 inç ve üzeri “süper büyük ekranlarda” %78 pazar payı elde edildi.

-2025’te sunulan 100 inç modellerin ardından, ekim ayında 115 inç Neo QLED ve Micro RGB TV’ler tanıtılacak.

AI Home vizyonu Türkiye’ye geliyor

Samsung’un Berlin’de düzenlenen IFA 2025’te duyurduğu “AI Home” vizyonu, yapay zekâyı evin merkezine taşıyor. SmartThings platformu üzerinden çalışan yeni sistem, bağlı cihazlardan elde ettiği verilerle kullanıcı ihtiyaçlarını öngörüyor ve enerji verimliliğinde Avrupa standartlarını aşan çözümler sunuyor. Bespoke AI serisi çamaşır makineleri, AB’nin A sınıfı enerji verimliliğinin yüzde 65 altında enerji tüketiyor. AI Vision Inside özellikli buzdolabı ve AI Jet Ultra dikey süpürge gibi ürünler ise günlük hayatı kolaylaştıran yeniliklerle öne çıkıyor. Mert Gürsoy, “IFA’da tanıttığımız bu ürünler kısa sürede Türkiye’de de satışa sunulacak. Türk tüketicisi yenilikçi teknolojilere hızla adapte oluyor” ifadesini kullandı