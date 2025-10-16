Samsung ve OpenAI güçlerini birleştirdi

Teknoloji devi Samsung Electronics ile yapay zekâ lideri OpenAI, küresel ölçekte yapay zekâ altyapısını geliştirmek ve yenilikçi çözümler üretmek amacıyla stratejik iş birliği anlaşması yaptı.

Seul’deki Samsung genel merkezinde imzalanan niyet mektubu, Samsung SDS, Samsung C&T ve Samsung Heavy Industries şirketlerinin de katılımıyla geniş kapsamlı bir teknoloji ortaklığına dönüştü.

İmza törenine, Samsung Electronics CEO’su Young Hyun Jun, Samsung Heavy Industries CEO’su Sung-an Choi, Samsung C&T CEO’su Sechul Oh ve Samsung SDS CEO’su Junehee Lee katıldı.

Samsung Electronics: OpenAI’ya gelişmiş bellek desteği

Anlaşma kapsamında Samsung Electronics, OpenAI’ın küresel Stargate projesine gelişmiş yarı iletken çözümleri sunacak.

OpenAI’ın talebinin, aylık 900.000 DRAM yonga plakasına ulaşması bekleniyor. Samsung, yüksek performanslı ve enerji verimli DRAM çözümleriyle bu ihtiyacı karşılayacak.

Bellek, mantık ve parça döküm (foundry) alanlarında liderliğini sürdüren Samsung, gelişmiş yonga paketleme teknolojileri sayesinde bellek ve sistem yarı iletkenleri arasında heterojen entegrasyon sağlayarak OpenAI’ya benzersiz çözümler sunmayı planlıyor.

Samsung SDS: Kurumsal yapay zekâ entegrasyonu

Samsung SDS, yapay zekâ veri merkezlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi konularında OpenAI ile birlikte çalışacak.

Şirket, Stargate AI veri merkezlerinin tasarımı, kurulumu ve yönetimi alanlarında OpenAI’nın küresel deneyiminden yararlanacak.

İş birliği kapsamında Samsung SDS, OpenAI’nin ChatGPT Enterprise ürünlerini Kore’deki işletmelere sunmak üzere bayi ortaklığı anlaşması da imzaladı.

Bu sayede yerel şirketlerin ChatGPT tabanlı yapay zekâ çözümlerini benimsemesi kolaylaşacak.

Samsung C&T ve Samsung Heavy Industries: Yüzer veri merkezleri

İş birliğinin en dikkat çekici boyutlarından biri, yüzer yapay zekâ veri merkezlerinin geliştirilmesi oldu.

Samsung C&T ve Samsung Heavy Industries, OpenAI ile birlikte deniz üstü veri merkezleri ve yüzer enerji santralleri geliştirmeyi planlıyor.

Bu konsept, soğutma maliyetlerini düşürmesi, karbon emisyonlarını azaltması ve arazi kullanımını ortadan kaldırması sayesinde çevreci bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Samsung, kendi tescilli teknolojilerini bu projelerde kullanarak hem Kore’nin “yapay zekâda dünyanın ilk üç ülkesi arasına girme hedefini” desteklemeyi hem de küresel pazarda yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.

“Yapay zekâ dönüşümünü hızlandıracağız”

Samsung, bu stratejik iş birliğiyle birlikte, ChatGPT’nin iş yerlerinde daha geniş ölçekte kullanılmasını ve kurumsal yapay zekâ dönüşümünün hızlanmasını hedefliyor.

Şirket yetkilileri, OpenAI ile yapılan bu anlaşmanın yalnızca bir başlangıç olduğunu, ilerleyen dönemde yeni nesil işlem altyapıları, veri güvenliği ve üretken yapay zekâ teknolojilerinde de ortak adımlar atılacağını vurguladı.