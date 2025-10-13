Samsung’dan 2022 sonrası en yüksek çeyreklik kâr beklentisi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, Temmuz-Eylül döneminde 2022’den bu yana en yüksek çeyreklik kârını açıklamaya hazırlanıyor.

Analist tahminlerine göre, şirketin üçüncü çeyrek faaliyet kârı 10,1 trilyon won (yaklaşık 7,11 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşecek. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10’luk bir artışa işaret ediyor.

Bellek çiplerinde büyük toparlanma

Kâr artışının en önemli nedeni, küresel bellek çipi fiyatlarındaki yükseliş olarak gösteriliyor. Özellikle sunucu üreticilerinin stok yenileme süreci ve artan yapay zekâ yatırımları, Samsung’un satış hacmini destekledi.

TrendForce verilerine göre, sunucular, akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan bazı DRAM çiplerinin fiyatı yıllık bazda yüzde 171,8 arttı.

Uzmanlara göre, bu fiyat artışı Samsung’un hem satış gelirini hem de kârlılığını belirgin şekilde yukarı çekti. Özellikle veri merkezi ve AI donanımı talebindeki artış, şirketin bellek bölümünde beklenen toparlanmayı hızlandırdı.

Yapay zekâ iş birlikleri dolaylı destek sağlıyor

Analistler, OpenAI ile AMD arasında yapılan yapay zekâ çipi iş birliğinin, tedarik zinciri boyunca Samsung’a da dolaylı fayda sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Yüksek bant genişliğine sahip bellek modüllerine (HBM) olan talebin artması, Samsung’un bu alandaki rekabet gücünü ön plana çıkarıyor.

Belirsizlikler sürüyor

Öte yandan, ABD’nin olası çip tarifeleri ve Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalar, yarı iletken sektöründe belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

Uzmanlar, bu gelişmelerin kısa vadede piyasa dengelerini etkileyebileceğini, ancak Samsung’un güçlü Ar-Ge yatırımlarıyla küresel rekabette avantajını koruyabileceğini belirtiyor.

Samsung, gelir ve faaliyet kârı tahminlerini salı günü, tam finansal sonuçlarını ise ay sonunda açıklayacak.