Sanat severlerin uğrak adresi, LEED Altın Sertifikası'na layık görüldü

İstanbul Modern'in Renzo Piano tarafından tasarlanan ve 2023'te ziyarete açılan 10 bin 500 metrekarelik kullanım alanına sahip yeni binası, LEED Altın Sertifika'nın sahibi oldu.

Yenilebilir enerji tercihi

Müzenin seyir terasının çatısını kaplayan güneş panelleri aracılığıyla binanın enerji ihtiyacının yüzde 8'i yenilenebilir enerjiyle gideriliyor. Yapının değişken ısı kütlesi de hesaba katılarak belirlenen ısıtma ve soğutma stratejisi ise enerji verimliliği sağlıyor. Binada akıllı otomasyon sistemi kullanılarak ısıtma ve soğutma sistemlerinin performansı artırılabiliyor.​​​​​​​