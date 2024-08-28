Sanat severlerin uğrak adresi, LEED Altın Sertifikası'na layık görüldü
İstanbul Modern, ABD Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Altın Sertifika'nın sahibi oldu. 2017'de başlayan değerlendirme süreci sonucunda sürdürülebilir malzemelerin tercih edilmesi, çevreye duyarlı inşaat tekniklerinin kullanılması, erişilebilirlik ilkelerine özen gösterilmesi, enerji tüketiminin minimize edilmesi ve atık kontrolü gibi yeşil bina kriterlerini karşılaması sebebiyle sertifikayı almaya hak kazandı.
İstanbul Modern'in Renzo Piano tarafından tasarlanan ve 2023'te ziyarete açılan 10 bin 500 metrekarelik kullanım alanına sahip yeni binası, LEED Altın Sertifika'nın sahibi oldu.
Yenilebilir enerji tercihi
Müzenin seyir terasının çatısını kaplayan güneş panelleri aracılığıyla binanın enerji ihtiyacının yüzde 8'i yenilenebilir enerjiyle gideriliyor. Yapının değişken ısı kütlesi de hesaba katılarak belirlenen ısıtma ve soğutma stratejisi ise enerji verimliliği sağlıyor. Binada akıllı otomasyon sistemi kullanılarak ısıtma ve soğutma sistemlerinin performansı artırılabiliyor.