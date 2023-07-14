SANKO Holding’ten öğrencilere tablet

Depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için verilecek desteklerin önemine vurgu yapan Konukoğlu: “Gaziantep’te kurulmuş ve bu topraklarda çalışan, üreten bir şirket olarak bu felaketi de dayanışma ile atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şehrimizi ve bölgemizi ayağa kaldırmak ve yaraları sarmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

SANKO, Gaziantep, Kahramanmaraş Narlı ve Adıyaman’da geçici yaşam alanları oluşturabilmek için yaklaşık 1500 konteynerden oluşan konteyner kentlerin kurulumunu tamamlamıştı. Bu konteyner kentler içinde oluşturdukları öğrenim birimleriyle de öğrencilerin eğitimlerine destek olmaya ve öğrencileri psikososyal açıdan da desteklemeye devam ediyor.