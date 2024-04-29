SAP ve NVIDIA, küresel endüstrileri üretken yapay zekayla güçlendirecek

Kurumsal uygulama yazılımlarının küresel lideri SAP ile geçtiğimiz günlerde dünyanın en güçlü yapay zeka çipini tanıtan teknoloji şirketi NVIDIA, iş dünyasının üretken yapay zekayı benimsemesini hızlandırmak için işbirliklerinin kapsamını genişlettiklerini duyurdu.

Şirketler, SAP'nin dijital asistanı Joule ile SAP'nin bulut çözümleri ve uygulamaları portföyündeki ölçeklenebilir, işe özel üretken yapay zeka yetenekleri de dahil olmak üzere, SAP Business AI'yi oluşturmak ve sunmak için işbirliği yapıyor. Bu sürecin tümü SAP üretken yapay zeka merkezi tarafından destekleniyor. Merkez, uygun, güvenilir ve sorumlu iş yapay zekasını kolaylaştırıyor ve çok çeşitli büyük dil modellerine (LLM) anında erişim sağlıyor.

Bu işbirliği, SAP’nin, dünya çapındaki işletmeleri güçlendiren uygulamalara doğrudan üretken yapay zeka entegre etme konusunda devam eden girişiminin bir parçası olarak, müşterilerin, kuruluşları genelinde geniş çapta üretken yapay zeka yeteneklerini erişmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. SAP, alan adına özel senaryolar için LLM'lerde ince ayar yapmak ve yeni NVIDIA NIM™ mikroservis uygulamaları geliştirmek için, NVIDIA'nın üretken yapay zeka geliştirme platformu (foundry) servislerini kullanacak. SAP ve NVIDIA, yeni entegre yetenekleri 2024 yılı sonuna kadar kullanıma sunmayı planlıyor.

“Kurumsal müşteriler, gerçek iş değeri sağlayan en son teknolojileri istiyor”

SAP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Christian Klein, "Kurumsal müşteriler, gerçek iş değeri sağlayan en son teknolojilerden yararlanmak istiyor. NVIDIA ile yaptığımıza benzer stratejik teknoloji ortaklıkları, yapay zekanın iş odaklı potansiyelini ve sunduğu fırsatları en üst düzeye çıkaran teknolojiye yatırım yapma stratejimizin temelini oluşturuyor. NVIDIA'nın yapay zeka yeteneklerini geniş ölçekte sunmadaki uzmanlığı, SAP'nin dönüşüm hızını artırmasını ve bulutta daha iyi hizmet vermesini destekleyecek” dedi.

NVIDIA’nın Kurucusu ve CEO'su Jensen Huang ise "SAP, müşterilerin işlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmak için özel üretken yapay zeka aracılarına dönüştürülebilecek kurumsal verilerden oluşan adeta bir altın madeninin üzerinde duruyor. Yaptığımız bu ortaklıkla, iş operasyonlarını güçlendirmek için SAP'ye güvenen dünya çapındaki binlerce kuruma, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş üretken yapay zeka sunacağız” açıklamasını yaptı.

Müşteri içgörülerini geliştirmek için, iş verilerinden ve üretken yapay zekadan yararlanacak

SAP ve NVIDIA, bulut tabanlı veri çözümü SAP Datasphere’in en son sürümü, SAP Business Technology Platform (SAP BTP) ve RISE with SAP de dahil olmak üzere, SAP'nin bulut çözümlerine üretken yapay zekayı entegre etmek için işbirliği yapmayı planlıyor.

SAP; NVIDIA DGX™ Bulut Yapay Zeka süper hesaplamasını, NVIDIA Yapay Zeka Kurumsal yazılımını ve NVIDIA Yapay Zeka Kurulumu modellerini içeren, NVIDIA'nın üretken yapay zeka geliştirme platformu hizmetini kullanarak, SAP BTP’de ek üretken yapay zeka yetenekleri oluşturmayı planlıyor. SAP'nin müşterilere yönelik üretken yapay zeka geliştirmenin temelini oluşturacak şekilde tasarlanan yeni yeteneklerin, SAP AI Core ve SAP Datasphere ile erişilebilir olması bekleniyor.

Diğer üretken yapay zeka girişimleri şunları içeriyor:

- Yapay zeka destekli dijital asistan Joule için yeni yetenekler: NVIDIA ve SAP tarafından sağlanacak RAG (retrieval-augmented generation) yetenekleri ile güçlenecek SAP dijital asistanı Joule, SAP’nin kendi bulut ortamlarında ve büyük bulut teknoloji sağlayıcılarının ortamlarından erişilebilir olacak. Doğal dil kullanan Joule, daha akıllı, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için zaman alan görevleri otomatikleştirerek ve iş açısından kritik verileri hızla analiz ederek müşterilerin işlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor.

- SAP S/4HANA Cloud, SAP SuccessFactors ve SAP Signavio’dan yararlanan yenilikçi kullanım örnekleri: SAP ve NVIDIA, şirketlerin dijital dönüşümü basitleştirmek ve geliştirmek için varlıkları birleştirebilecekleri 20’den fazla üretken yapay zeka kullanım senaryosu üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında SAP S/4HANA Cloud'da akıllı fatura eşleştirmeyle kurumsal kaynak planlamasını otomatikleştirebilen üretken yapay zeka özellikleri, SAP SuccessFactors'tan yararlanarak geliştirilebilecek insan kaynakları kullanım örnekleri ve iş önerilerini daha iyi işlemek ve SAP'nin müşteri destek süreçlerini optimize etmek için SAP Signavio'nun yeni üretken yapay zeka içgörülerinin hızlandırılması yer alıyor.

- Yapay zeka veri kaynaklarını SAP Datasphere ile birleştirmek: SAP BTP üzerine inşa edilen SAP Datasphere, müşterilerin pazar değişikliklerine daha hızlı uyum sağlamasına ve daha verimli ve daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için anlamsal olarak zengin SAP verilerinin, kurumsal ortamda üçüncü taraf verileriyle entegrasyonunu yaparak birleşik bir görünüm sunuyor. SAP Datasphere ile müşteriler, yapay zeka ve makine öğrenmesi (ML) modellerini kullanarak yüksek kaliteli bir veri yapısına güvenle erişebiliyor. NVIDIA ve SAP, SAP Datasphere için SAP'nin federe ML (FedML) yeteneklerini hızlandırmak amacıyla, veri bilimcilerin verilere daha kolay erişmesini kolaylaştırıyor. NVIDIA hızlandırılmış bilgi işlem platformlarının ve NVIDIA RAPIDS, RAPIDS cuDF and cuML gibi NVIDIA AI Enterprise veri bilimi yazılımının desteğiyle ML iş yükü performansını artırıyor.

- ABAP programlama dili için LLM kullanmak: Geliştiricilerin kullandığı farklı yazılım dillerine göre kod oluşturmalarını desteklemek amacıyla SAP, büyük dil modellerinde yardımcı olmak amacıyla NVIDIA AI geliştirme platformu hizmetlerini kullanmayı planlıyor. Bu, şirketin ABAP Bulut modeli ve SAP Bulut Uygulama Programlama modeli aracılığıyla ABAP kullanan geliştiricilere yardımcı olmak amacıyla SAP'nin üretken yapay zeka modellerini kullanmasına dayanacak.

NVIDIA AI Enterprise, SAP'nin bulut çözümlerinde üretim düzeyinde üretken yapay zekayı güçlendiriyor

Modeller SAP'nin bulut çözümlerinde dağıtıma hazır olduğunda SAP, NVIDIA NIM ve NVIDIA NeMo Retriever™ mikroservisleri de dahil olmak üzere NVIDIA AI Enterprise yazılımını kullanmayı planlıyor.

NVIDIA NIM, SAP'nin hızlandırılmış altyapısında çıkarım performansını artırmak ve en üst düzeye ulaştırmak için kullanılabilecek. SAP, NVIDIA NeMo Retriever mikro hizmetlerini kullanarak, üretken yapay zeka uygulamalarının SAP yazılımı üzerinde çalışan verilere daha güvenli bir şekilde erişmesine olanak tanıyarak, doğruluğu ve içgörüleri geliştiren RAG yetenekleri eklemeyi planlıyor. Müşteriler RAG'ı hem SAP hem de üçüncü taraf verilerinde kullanmayı planlayabilir.