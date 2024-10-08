Sarıyer Börekçisi'nden açıklama: Gündeme gelen haberlerdeki ‘Sarıyer Börekçisi’ biz değiliz

Ticaret Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ifşa listesinde Sarıyer Börekçisi isminin yer alması gündem oldu. Konuyla ilgili olarak, Sarıyer Merkez'de yer alan 129 yıllık Sarıyer Börekçisi'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "1895'ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde yer alan Sarıyer Börekçisi biz değiliz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamı şöyle: "Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer firmalarla hiçbir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi sadece Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren resmi gerçek ve tek yerinden temin etmelerini rica ederiz."