Sasa’dan low-melt hamlesi: Yeni tesisle 75 milyon dolar ciro bekleniyor

Sasa, yıllık 52 bin 500 ton kapasiteli Düşük Ergimeli (Low-Melt) Polyester Elyaf Üretim Tesisi’nde ticari üretime başladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın tamamlandığı ve tesisin bugün itibarıyla tam kapasiteyle devreye alındığı bildirildi.

Açıklamada, tesisin Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde saf low-melt polyester üretimi gerçekleştirecek ilk tesis olacağı vurgulanırken, tek hat üzerinde en büyük kapasiteli low-melt polyester elyaf üretim tesisi olma özelliğine sahip olduğu kaydedildi. Tesiste kalite ve maliyet avantajının en üst düzeyde olmasının hedeflendiği ifade edildi.

Düşük ergimeli polyester elyaf yatırımının da tamamlanmasıyla birlikte, Sasa’nın Adana-Seyhan yerleşkesinde planlanan tüm yatırımların hayata geçirilerek devreye alındığı belirtildi.