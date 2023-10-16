Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti

Satınalma ve Tedarik Zincirinde Memleket Meselesi “Dayanıklılık ve Dijital Adaptasyon” teması çerçevesinde gerçekleştirilen zirvede, Cumhuriyetin 100. yılında değer üretebilen, küresel rekabette başarılı ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye için özellikle satınalma karar vericilerine ve sektör temsilcilerine önemli sorumluluklar düştüğü mesajı verildi.

Zirvede, tarım sektörünün stratejik öneme sahip olduğu vurgulanırken, artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve doğal kaynakların korunması gibi hususlar tarımın önemini artırdığı belirtildi. Birlikte çalışılırsa dünya üzerindeki yaşamın çeşitliliğini koruyan, devam ettiren ve iyileştiren aynı zamanda ekolojik sınırlara saygı duyan bir tarım ekosisteminin oluşturulabileceğinin altı çizildi. Ayrıca teknolojinin ve dijital adaptasyonun Türkiye’ye sunduğu fırsatlar ve geleceğin yol haritası, dünya çapında uzmanlar ve tepe yöneticileri tarafından ele alındı. Türkiye’nin doğru kaynak kullanımı ile kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelmesi için çözüm yolları önerildi.

Üst düzey yöneticiler katıldı

Unilever Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, Paket Taxi Genel Müdürü Oğuzhan Güngördü, PWC Türkiye Şirket Ortağı İsmail Karakış, TEDAR Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal, TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Eurofres Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydın, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Doğuş Teknoloji Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özcan Çavuş, SAP Türkiye Bulut ve İş Çözümleri Direktörü Bülent Karal ve KEDV Özel Sektör İşbirlikleri Koordinatörü Gözde Turalı da zirvede birer konuşma yaptı.

Dijital dönüşüm yatırımları artıyor

TÜSAYDER Başkanı Meriç Atalay, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bu dönemde süreç verimliliği ve dayanıklılık sektör fark etmeksizin tüm işletmelerin en büyük önceliklerinden birine dönüşürken, tedarik zincirinin geleceğini şekillendiren teknolojilerin önem kazanmaya başladığını söyledi. Tedarik zinciri krizlerini aşmaya uğraşan liderlerin yolunun mutlaka teknolojiyle ve dijital dönüşümle kesiştiğinin altını çizen Atalay, “Ekonomik durgunluk küresel bir norma dönüşse de dijital dönüşüm yatırımları istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve beklenenden daha hızlı şekilleniyor. Halihazırda birçok şirket, satın alma sürecini otomatikleştirmenin ve pazara sunma sürelerini hızlandırmanın yollarını arıyor.” dedi.

TÜSAYDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevgi Yılmaz ise Türkiye’nin öncü derneklerden biri olmaya devam edeceklerini, ulusal ve uluslararası alanda diğer saatınalma dernekleriyle işbirlikleri gereçekleştirerek, sektörün global rekabette yoluna güçlü bir şekilde devam etmesi için çok çalışacaklarını belirtti.