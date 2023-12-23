Savunma sanayii firmalarından Berdan Cıvata’ya ziyaret

SAHA İstanbul, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) iş birliğinde 'SAHA - Mersin Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşması' etkinliği kapsamında Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayiinin önde gelen firmaları Mersin’de bir araya geldi.

Bu kapsamda bağlantı elemanlarında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından ve savunma sanayiine önemli parçalar üreten Berdan Cıvata’yı da ziyaret ettiler.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça önderliğinde Makine Kimya Endüstrisi (MKE), ASPİLSAN, STM, ASELSAN, TUSAŞ VE ROKETSAN’dan gelen firma temsilcileriyle birlikte Berdan Cıvata’ya bir ziyaret düzenlendi.

Ziyaret sırasında yapılan gezide Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, Genel Müdür Zeynep Şemsi Aysalar ve Marka Pazarlama Müdürü Dilay Şemsi Aksoy yer aldı. Berdan Cıvata’nın 6 üretim tesisinden 3'ü gezilerek üretim hakkında bilgi verildi.

'Her parça için kapasitemiz var'

Ziyaret sırasında Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, Berdan Cıvata’nın hem ulusal hem de uluslararası alanda kendilerini kanıtladıklarını belirterek bizler yerli üretime katkı sağlayabilecek ve savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu parçaları üretebilecek kapasiteye sahibiz ve her zaman işbirliğine açığız” ifadelerini kullandı.

Berdan Cıvata ne üretiyor?

Berdan, sıcak-soğuk cıvata ve somun dövme tesisleri, talaşlı imalat tesisleri, ısıl işlem tesisleri, patentli sıcak daldırma, ve elektro galvaniz, çinko lamel, teflon kaplama ve benzeri uygulamaların yapıldığı yüzey kaplama tesisleri ile başta Enerji (Rüzgâr, Nükleer, Güneş, Jeotermal vb.), Altyapı (Köprü, Otoyol, Tünel, Viyadük, Havaalanı, Demiryolu, Liman vb.) ve Petrol & Doğalgaz (Rafineriler, Petrokimya Tesisleri, Basınçlı Kaplar ve Kazanlar, Boru Hatları, Vanalar ve Pompalar vb.) çelik konstrüksiyon sektörleri olmak üzere birçok sektöre kritik bağlantı elemanlarıyla hizmet veriyor.