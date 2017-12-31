Say Reklam, cazibe merkezleri planından vazgeçti

31 Aralık 2017

Say Reklam, cazibe merkezleri programı kapsamında üretim tesisini taşımaktan vazgeçti. Şirket, karara gerekçe olarak uzayan süreç ve programa yönelik değişiklikleri gösterdi.

Konuya ilişkin KAP'ta yer alan açıklama şöyle:

"İlk olarak 28 Şubat 2017 tarihli açıklamamızda ortaklığımız tarafından cazibe merkezleri programı kapsamında üretim tesisi taşıma destek paketinden faydalanılmasına yönelik başvuru yapıldığı belirtilmiştir. Program kapsamında değerlendirme sürecinin beklenen ve açıklanandan uzun sürmesi ve henüz sonuçlanmış olmaması, yapılan mevzuat değişikliği ile programın kapsamında değişikliğe gidilmesi ve şirketimizin bu süreçte gündeme gelen yeni fırsatlara odaklanması nedenleriyle Yönetim Kurulumuzun 29 Aralık 2017 tarih ve 2017/38 sayılı kararı ile üretim tesisimizin destek alınarak taşınmasına ilişkin plandan vazgeçilmiştir"