Schneider Electric'te üst düzey atama

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric; Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi CFO ve Strateji Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cemal Tosun'un atandığını duyurdu.

Cemal Tosun kimdir?

Tosun, 2007 yılında uluslararası finansal denetim şirketi Deloitte’de kariyerine başladı. 2011 yılında Finans Yöneticisi olarak Schneider Electric’e katılan Tosun, 2014 yılında şirket iştiraklerinden Günsan Elektrik ve Himel Elektrik’in CFO’su olarak görev aldı. 2019 yılında Schneider Electric’te Değer Markaları İş Biriminde Finans Direktörü olarak 60 ülkenin sorumluluğunu üstlenen Cemal Tosun, 2020 yılında Schneider Electric Strateji ve Dijital Dönüşüm Direktörü olarak atanmıştı. Yeni görevi doğrultusunda ise Tosun; şirketin finans liderliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik, veri mimarisi ve dönüşüm konularını da kapsayan stratejisine liderlik ederek bölgesel hedeflere ulaşılmasında rol alacak.

Cemal Tosun, 2006 yılında Marmara Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Finlandiya’da Haaga-Helia University of Applied Science’ta Uluslararası Pazarlama ve İşletme bölümünde lisans eğitimi aldı.