Schunk, Endüstri 4.0’a etkili bir sistem oluşturacak

Bu kapsamda çok sayıda dijitalleşme hamlesine hayat veren şirket, dijital kanallarda ve fiziki fuarlarda markanın görünürlüğünü artırırken, web portal üzerinden ücretsiz erişime sahip ürün seçim programları ile müşterilerinin daha hızlı çözümlere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

İstanbul’da bulunan şirket merkezinde robotik deneme hücresini hayata geçirmeye hazırlanan Schunk, Endüstri 4.0’a cevap verebilen etkili bir sistem oluşturmayı amaçlıyor. Hâlihazırda birçok dijital uygulaması bulunan Schunk, yeni dönüşüm yatırımlarıyla müşterilerinin ürün geliştirmesi ve süreç hakkında bilgi alabilmesi için dijital uygulamalarını devreye sokuyor.