Securitas 90. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Securitas Başkanı ve CEO'su Magnus Ahlqvist, 90. yıl dönümüne ilişkin olarak, dünyayı güvenli bir yer haline getirmeye yardımcı olma amaçlarının yalnızca müşterileri üzerinde değil, aynı zamanda tüm dünya üzerinde de olumlu bir etkisi olduğunu aktardı. Ahlqvist, "Zamanın ötesindeki değerlerimizi benimseyen liderler, kültürümüzü şekillendirmiş ve mükemmelliğe olan bağlılığımızı sürdürmüşlerdir. Sürekli iyileşme ve yenilik odaklılığımızla, müşterilerimizin ve genel güvenlik manzarasının evrilen ihtiyaçlarını ele almak için her zamankinden daha iyi bir konumdayız." ifadelerini kullandı.

44 ülkede 340 binin üzerinde çalışanımızla hizmet veriyoruz

Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu da şirketin 44 ülkede, 340 binin üzerinde çalışanıyla hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Securitas’ın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Geleceğin güvenliğine çalışanlarımızla birlikte teknoloji ve dijital dünyanın doğru entegrasyonuyla yön vermek, daha güvenli yarınlar için sürekli yeni çözümler üreterek bu yolda ilerleyenlere ilham olmak çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Geleneksel bir gece bekçiliği operasyonu olarak başladı

Açıklamada verilen bilgilere göre, İsveç'te 1934'te Erik Philip-Sörensen tarafından kurulan şirket, geleneksel bir gece bekçiliği operasyonundan güvenlik çözümlerinde küresel bir şirket haline geldi. Şirket, 1940'ların ortalarında müşterilerine sunduğu çözümlere teknolojiyi entegre etmeye başladı ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla büyüdü. 1968'de dünyanın ilk çevrim içi bağlantılı ATM'sini piyasaya süren şirket, insan varlığını ve deneyimini teknoloji ile birleştirip müşterilerinin asıl işlerine odaklanmalarına yardımcı olarak, bugünkü teknolojisinin temellerini attı.

1958'de dürüst, dikkatli ve yardımsever değerlerini belirleyip, mesleği korumak ve bütünlüğünü sağlamak için 'Securitas Davranış Kodları' kitabını çıkaran Philip-Sörensen, standartların sürekli geliştirilmesinin önemini vurguladı ve bu işin hiç bitmeyen bir çalışma olduğunu belirtti.

1980'lerde, eski Üst Yönetici (CEO) Melker Schörling'in liderliği, basite indirgemeyi, müşteri odaklılığı ve uluslararası genişlemeyi odağa alarak, stratejik satın almalar aracılığıyla şirketin Avrupa, ABD ve ötesindeki büyümesini sağladı. Bu odaklı ilerleyiş, şirketin uzmanlık gerektiren güvenlik hizmetlerinde derinleşmesini sağladı ve küresel genişleme yolculuğu boyunca temel değerlere bağlılığını sürdürmesine yaradı.