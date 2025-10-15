Sekizli Vinç, Ar-Ge ve ihracat odaklı büyüyor
Vinç sektöründe 38 yılı geride bırakan Sekizli Makine ve Vinç Sanayi, 2025 yılında da güçlü büyüme ivmesini devam ettiriyor. Sürekli yenilenen üretim teknolojileri, Ar-Ge yatırımları ve ihracat kapasitesindeki artışla sektörün öncüleri arasında yer alan Sekizli Vinç, bir bakıma makine sanayinin de dönüşümüne katkı vermiş oluyor.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Şirketin Genel Koordinatörü Mustafa Özkurtlak, bu yılın ilk yarısında 2024’ün aynı dönemine göre satış ve cirolarının arttığını belirterek, “Yılın ilk yarısında satış ve ciro verilerimiz, 2024’ün aynı dönemine kıyasla güçlü bir yükseliş kaydetti. Gerek iç pazarda büyük projelere imza atmamız gerekse ihracat hacmimizi artırmamız, bu büyümeyi destekledi. Markamızı her zaman; kalite, güven ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla pazarda konumlandırmaya gayret ediyoruz. 2025’te bu yaklaşımı daha ileri taşıyarak, teknoloji odaklı yatırımlara ağırlık verdik. Burada Ar- Ge çıktılarımızı gözeterek bir yatırım hamlesi yaptığımızı vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Yeni nesil tavan vinçleri, portal vinçler ve pergel vinçlerde enerji verimliliğini artıran çözümler geliştiren firma, aynı zamanda uzaktan izleme ve bakım sistemleri üzerinde de yenilikçi adımlar atıyor. Mustafa Özkurtlak, “Yeni ürünlerimizi geliştirirken kalite ve fiyat dengesini en üst seviyede tutuyoruz. Teknolojik yenilikleri yalnızca takip etmiyor, aynı zamanda sektördeki değişimlere yön veriyoruz. Müşterilerimizin üretim süreçlerini daha güvenli, verimli ve dijital hale getirmek en öncelikli hedefimiz” dedi.
“52 ülkede, 20 binden fazla projede yer aldı”
2002 yılından bu yana ihracat yapan Sekizli Vinç, bugün itibarıyla 52 ülkeye 20 binden fazla proje teslim etmiş durumda. 2025 yılında ihracat yapılan ülke sayısının artması ve Avrupa pazarında yeni iş birliklerinin devreye alınması hedefleniyor.
“Her yıl ihracat potansiyelimizi artırıyoruz” diyen Özkurtlak, sözlerini şöyle sürdürdü: “2025, uluslararası pazarda daha iddialı olduğumuz bir yıl olacak. Kaliteli üretim gücümüz, hızlı servis altyapımız ve rekabetçi fiyat politikamızla globalde Türk mühendisliğini temsil etmeye devam edeceğiz.”