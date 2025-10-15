Sekizli Vinç, Ar-Ge ve ihracat odaklı büyüyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Şirketin Genel Koordinatö­rü Mustafa Özkurtlak, bu yılın ilk yarısında 2024’ün aynı dö­nemine göre satış ve ciroları­nın arttığını belirterek, “Yılın ilk yarısında satış ve ciro ve­rilerimiz, 2024’ün aynı döne­mine kıyasla güçlü bir yükse­liş kaydetti. Gerek iç pazarda büyük projelere imza atma­mız gerekse ihracat hacmi­mizi artırmamız, bu büyüme­yi destekledi. Markamızı her zaman; kalite, güven ve sür­dürülebilir üretim anlayışıy­la pazarda konumlandırma­ya gayret ediyoruz. 2025’te bu yaklaşımı daha ileri taşıya­rak, teknoloji odaklı yatırım­lara ağırlık verdik. Burada Ar- Ge çıktılarımızı gözeterek bir yatırım hamlesi yaptığımızı vurgulamak istiyorum” ifade­lerini kullandı.

Yeni nesil tavan vinçleri, portal vinçler ve pergel vinç­lerde enerji verimliliğini artı­ran çözümler geliştiren firma, aynı zamanda uzaktan izle­me ve bakım sistemleri üze­rinde de yenilikçi adımlar atı­yor. Mustafa Özkurtlak, “Ye­ni ürünlerimizi geliştirirken kalite ve fiyat dengesini en üst seviyede tutuyoruz. Teknolo­jik yenilikleri yalnızca takip etmiyor, aynı zamanda sek­tördeki değişimlere yön ve­riyoruz. Müşterilerimizin üretim süreçlerini daha gü­venli, verimli ve dijital hale getirmek en öncelikli hedefi­miz” dedi.

“52 ülkede, 20 binden fazla projede yer aldı”

2002 yılından bu yana ihra­cat yapan Sekizli Vinç, bugün itibarıyla 52 ülkeye 20 binden fazla proje teslim etmiş du­rumda. 2025 yılında ihracat yapılan ülke sayısının artma­sı ve Avrupa pazarında yeni iş birliklerinin devreye alın­ması hedefleniyor.

“Her yıl ih­racat potansiyelimizi artırı­yoruz” diyen Özkurtlak, söz­lerini şöyle sürdürdü: “2025, uluslararası pazarda daha id­dialı olduğumuz bir yıl olacak. Kaliteli üretim gücümüz, hızlı servis altyapımız ve rekabet­çi fiyat politikamızla globalde Türk mühendisliğini temsil etmeye devam edeceğiz.”