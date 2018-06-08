Seramiğe yatırım yaptı, 2 yılda 40 ülkeye açıldı

08 Haziran 2018

LEYLA İLHAN

Önce ithatlatçı olarak kuruldu. Sonra seramik pazarındaki fırsatları görüp üretici tarafına geçen Decovita, üretici kimliğiyle iç pazarda olduğu kadar dış pazarda da hızlı bir grafik çizdi. Firma son 2 yılda Kuzey Amerika’dan Güney Amerika’ya, Avrupa’dan Uzakdoğu’ya kadar uzanan 40 ülkeye ihracat yapar hale geldi. Firmanın bu hızlı gelişimini anlatan Decovita Kurucu Ortağı Selman Öztürk ise aslında eski bir gazeteci. 10 yıl boyunca Afganistan ve Irak gibi çatışmaların yaşandığı çok sayıda ülkede savaş muhabirliği yaptı. Mimarlık okuyan Selman Öztürk, askerlik sonrası babasını kıramayıp inşaat işlerine dönüyor. Bu dönüşle birlikte 2006 yılında aile bünyesinde Decovita markasını kuruyor. 2007 yılında ise İspanya’da Çin’de, Hindistan ve İtalya’da Decovita markasıyla seramik üretip Türkiye pazarına getirdiklerini anlatan Öztürk, “Uzun bir süre Türkiye’nin en iyi seramik ithalatçısı olarak piyasada iyi bir yer edindik. Daha sonra okuldan arkadaşım Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan’ın ortak olmasıyla Türkiye’de fabrika kurarak yerli üretime geçmeye başladık” dedi.

“İyi ki İspanya’da fabrika satın almadık”

“Fabrika kurmayı planladığımız 2009 ve 2010’lu yıllarda İspanya’da krizden dolayı birçok fabrika kapanıyordu, o zaman orada bir fabrika almak yerine Türkiye’yi tercih ettik. 2014 yılı sonunda fabrikayı kurma kararı alarak Bozüyük OSB’de 160 dönümlük araziyi alarak yaklaşık 40 milyon euro yatırımla 280 kişinin çalıştığı seramik fabrikamızı kurduk. İlk üretim ise 2016’nın Haziran ayında başladı. 4 milyon metrekare kapasiteyle başlayan üretimimiz pazarda ciddi bir beğeni gördü” diye konuştu. Gelen taleple birlikte kapasite arttırma yoluna gittiklerini aktaran Öztürk, böylece kapasitelerini bu haziran ayı itibariyle 10 milyon metrekareye çıkardıklarını söyledi. İhracatta bu denli başarılı olmalarında daha önceki ithalatçı kimliklerinin rol oynadığını ifade eden Öztürk, “İthalatçı olduğumuz için dünyadaki pek çok fabrika görme ve trendleri izleme imkanımız oldu. O yüzden iki yıllık bir üretim olsa da geride 12 yıllık bir tecrübe var. Buda pazarlarda rahatlıkla yer bulmamızı sağladı” dedi.

Öztürk, yeni kapasite artışıyla yıl içinde ihracat yaptıkları ülke sayısını 60’a çıkaracaklarını belirtti. Ciroyu ise 185 milyon ile 200 milyon liraya çıkarmayı amaçladıklarını Öztürk, 2019’da ise bu rakamı 300 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İspanya yerine Türkiye’yi seçtikleri için bugün daha avantajlı olduklarına değinen Öztürk şu açıklamayı yaptı: “Geldiğimiz noktada kurlar arttı, dünyadaki enerji fiyatları artarken, Türkiye’deki enerji fiyatları ve işçilik fiyatları daha avantajlı hale geldi. İyi ki İspanya’da fabrika satın almadık. Türkiye’de iyi bir yatırım ortamı oluştu.”

“2 bin 500 desenle her ülkeye hitap ediyoruz”

Decovita olarak kendilerinin marka olma ve pazara yeni ürünler sunma hedefiyle 40 kişilik bir Ar-Ge ekibi kurduklarını anlatan Öztürk, “Bu ekibimiz sayesinde seramik sektöründe zor ulaşılan bir rakam olan 2 bin 500 desene ulaştık. Firma olarak 40’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu desen avantajı sayesinde Almanya’dan, İngiltere’ye, Fransa’dan İsrail’e, Amerika’dan Brezilya’ya, Arjantin’den, Güney Kore’ye kadar uzanan pek çok ülkenin zevklerine hitap etme imkanı buluyoruz” dedi.

Ev almak yerine yenilemeye döndüler

İnşaat sektöründeki krizin etkilerini değerlendiren Selman Öztürk, bu krizin en son seramiğe yansıyacağını belirterek “Ayrıca seramikte artık tekstildeki gibi bir moda oluştu. 10-15 yılda evimizi yenileyelim durumu yerine artık 3 yılda bir evinin seramiğini değiştirme yoluna gidiyorlar. Konut satışlarının düştüğü bu dönemde insanlar 1 milyon liralık konut alacağıma 100 bin liraya evimin içini yenileyime dönmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu da bizim pazarı olumlu etkiliyor” diye konuştu.

Yeşil seramik yıl sonunda geliyor

“Neredeyse çalışanlarımızın yüzde 20’sine yakını Ar- Ge ve Ür-Ge ekibi” diyen Selman Öztürk, “Bu ekiple seramikte daha yeşil bir noktaya gitmek istiyoruz” dedi. Yeşil seramikle birlikte doğaya dost seramikleri üreteceklerini aktaran Öztürk, sağlığa daha faydalı ve mikro organizma üretmeyen bu seramiklerin dünyada neredeyse bir benzeri olmadığını kaydetti. Öztürk, mutfaklar, hastaneler gibi hijyen isteyen ortamlar için uygun olan bu seramikleri yıl sonunda piyasaya tanıtacaklarını söyledi.