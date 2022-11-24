Seramiksan, sürdürülebilirlik misyonunu UNICERA’ya taşıdı

Seramik pazarı küresel çapta büyümesini sürdürürken, sektöre dair ülkemizde gerçekleştirilen etkinlikler hem yerli hem de yurt dışındaki markaları buluşturuyor. UNICERA, seramik sektörünün öncü markalarını 7-11 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ağırladı. Her yıl 130 ülkeden yaklaşık 130 bin ziyaretçiyi ağırlayan seramik, banyo ve mutfak fuarında, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ve dekorasyon, ambalajlama, depolama gibi alanlardaki pek çok ürün ilk defa görücüye çıktı. Sektörün yereldeki en önemli oyuncularından biri olan Seramiksan da 2023 için hazırladığı en yeni ürünlerini ilk kez UNICERA’da tanıttı. Standını ve fuar etkinliklerini sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm temasıyla tasarlayan Seramiksan fuarda, banyolarda tasarım algısını güçlendiren vitrifiye ürünlerinin yanı sıra, dekorasyonun vazgeçilmezi parlak mermer ve taş görünümlü, büyük ebatlı porselen karolarını da sergiledi.

Tüm yaşam alanları için hazırladıkları en yeni karo, vitrifiye, yapı kimyasalları ve banyo mobilyası koleksiyonlarını ilk defa Unicera’da sergilediklerini aktaran Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar, etkinliğe dair şu açıklamada bulundu: “Seramik sektörünün Avrupa’da en büyük ikinci, dünyada ise önde gelen fuarlarından biri olarak kabul edilen UNICERA’nın yerli ürünlerin uluslararası pazarda bilinirliğinin artırılmasında çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde son bulan UNICERA Fuarı’nda biz de ‘İyi Yaşam İçin İyi Dönüşüm Hareketi’ çerçevesinde oluşturduğumuz konseptle birlikte 2023 için tasarladığımız en yeni ürünlerimizi tüketicilerin ve profesyonellerin beğenisine sunduk. Bunun yanı sıra hem yurt dışı hem de yurt içinden sektörün önemli oyuncularıyla yeni iş birlikleri için bağ kurma fırsatı yakaladık. Sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşümü destekleyen misyonumuzla oluşturduğumuz standımızda fuar boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördük ve fuarda sektörün öncülerinden biri olarak konumlanmaktan gurur duyuyoruz.”

Fuarda “İyi Yaşam İçin İyi Dönüşüm Atölyesi” düzenlediler

Fuarda yeni ürünlerini tanıtmanın ötesine geçerek, tüketicilerin ve diğer markaların sürdürülebilirliğe dair farkındalığı artırmak için stantlarında çeşitli aktiviteler de düzenlediklerini belirten Süreyya Çağlar, “1994’ten bu yana tüm ürünlerimizi sürdürülebilirlik ve çevre odağında sıfır atık ürün ve sıfır atık su politikasıyla üretiyoruz. Bu misyonumuzu desteklemek için de UNICERA’daki standımızda 8-9 Kasım’da ‘İyi Yaşam İçin İyi Dönüşüm Atölyesi’ düzenledik. Seramiksan’ın geri kazanım tesisindeki kırık seramik parçalarını, 15. yüzyıla dayanan bir Japon tamir sanatı olan Kintsugi ile farklı objelere dönüştürdük. Bu etkinlik ile kırık seramiklerin ömrünü uzatarak, sürdürebilirliğin ve geri dönüşümün önemine dikkat çektik” dedi.

Kırık seramik parçalarını bardak altlığına ve fotoğraf çerçevesine dönüştürdüler

Atölyelerine katılan konuklarına ünlü mimarların eşlik ettiğinin altını çizen Süreyya Çağlar, “Herkesin ücretsiz olarak katılabildiği atölyemizde, misafirlerimize ünlü iç mimarlardan Sultan Budak, Esra Kazmirci ve Merve Akan Büyükergen rehberlik etti. Atölyede kırık seramik parçalarını bir araya getirerek bardak altlığına ve fotoğraf çerçevesine dönüştürdük. Kırık parçalardan oluşturduğumuz çerçeve ile de fotoğraf aktivitesi düzenledik ve misafirlere çektikleri fotoğrafları baskılayarak hediye ettik. Bu sayede hem ürünlerimizle hem de etkinliklerimizle fuarı katılımcılar için keyifli bir deneyime dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

Büyük ebatlı karolar dikkat çekti

2023 için hazırladığı serilerini ilk kez fuarda sergileyen Seramiksan’dan edinilen bilgilere göre, ürün gruplarında da global tasarım trendine dönüşen parlak mermer ve taş dokusunu yüzeylere taşıyan büyük ebatlı karolar dikkat çekti. Farklı coğrafyaların tarihi zenginliklerinden ve doğasından ilham alınan karolarda, parlak mermer görünümlü Amos, piramitlerin gizemli ve mistik ruhunu taşıyan Giza, Breccia Capraia mermerini en gösterişli yansıtan Rosella bulunuyor. Harmony, Trio ve City serileri ise mat yüzeyleriyle doğal taş dokusunun değişik renk kartelalarını yansıtıyor. Her bir seri renk, doku ve desenleriyle kullanıcıların farklı yaşam tarzlarına hitap ederken, vitrifiye ürünleriyle de birleşerek tasarım bütünlüğü yaratıyor.

Seramiksan’ın vitrifiye grubunda ilk kez sergilediği ürünlerin başında ise klasik stildeki yeni Victorian etajerli lavabo ve klozeti dikkat çekerken, Aura koleksiyonuna iki yeni formda eklenen çanak lavabo yer alıyor. Hem batarya delikli hem de batarya deliksiz olarak üretilen lavabolar, geniş haznesiyle kullanıcıya rahat ve işlevsel bir alan açıyor. 2,5/ 4,5 litre ile fonksiyon yaparak %30 su tasarrufu sağlayan Rim-out asma klozetler ise banyolardaki hijyen ve konforu artırıyor. Bir pisuvardan çok daha fazlasını sunan Hill Akıllı Pisuvar serisine yeni eklenen, Rim-out asma klozetler ve bide ise birbirini tamamlayarak bütünsel bir banyo konsepti sunuyor.