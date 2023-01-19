Sermaye piyasalarında Türkiye’nin önü açık

Birol BOZKURT

2022 yılı sermaye piyasaları için en parlak yıllardan biri oldu. Borsa İstanbul’a yatırım yapanların sayısı geçtiğimiz yıl 1,4 milyon kişi artarak 3,5 milyona ulaştı. Bu sayının daha da artmasını beklediklerini söyleyen Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, “Geçtiğimiz ay sadece 1 ayda 1 milyon 126 bin kişiye dokunmuşuz. Türk borsasının, tasarruf kalemlerinden biri haline gelmesi gerekiyor. Hala o noktada değiliz ancak Türkiye sermaye piyasalarının daha gidecek çok yolu var. Sermaye piyasalarının çok potansiyeli var” diye konuştu.

Yatırımcılar araçlara değil stratejilere odaklanmalı

Son dönemde en çok konuşulan konuların başında gelen algoritmik işlemlerle ilgili de bilgi veren Tutar, sermaye piyasalarının dijitalleşme konusunda Türkiye’nin öncü sektörlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Tutar, “Algoritmalar bambaşka noktaya geldi. Algoritmik işlemlerin bireysel kullanımı da var. Algoritmik trade bir araç. Yatırımcıların araçlara değil stratejiye sahip olması gerekiyor. Ondan sonraki tüm teknolojik araçlara talibiz. 4 farklı algoritmik ürünümüz var. Twitter verisini sentiment algoritma için saklıyoruz” dedi.

Matriks’in halka arzının kuruluş hayalleri olduklarını ifade eden Cem Tutar, şunları söyledi: “Matriks’i kurarken en büyük hayalimiz kendi verimizi yayınlamaktı. Nisan 2021’de halka açılarak, bu hayalimizi gerçekleştirdik. Eskiden Matriks bir veri dağıtım kuruluşuydu. Şimdi bir finansal teknoloji şirketi. Matriks’in işlem platformlarını borsa yatırımcıları çok yakından tanıyor. Bunun yanı sıra şu anda 25 aracı kurumda aktif olarak kullanılan bir emir yönetim sistemi ürünümüz var. Bu ürün borsada yaşanan büyük fiyat hareketlerini yatırımcıların en az zararla hatta zararsız bir şekilde atlatmasını sağlıyor. Çünkü bu tip durumlar için geliştirdiğimiz risk yönetim ürünleri, stop yapıları, anında müdahale eden otomatik sistemlerimiz var. Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra emir yönetim altyapılarına ciddi yatırımlar yaptık.”

Yapay zeka ve algoritmik işlemlerin çok geliştiğine dikkat çeken Tutar, şirket olarak bu alana odaklandıklarını söyledi. Tutar, son 5 yıldır hisse bazında twitter verisi sağladıklarının altını çizerek, “Sadece borsa değil, aracı kurum ve yatırımcılar da birer içerik sağlayıcı. Kullanıcıların yapmak istediklerini, hayal ettiklerini yapabilecekleri bir altyapı yaratmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kripto para altyapı çalışmalarında sona yaklaştık"

Geçtiğimiz yıl yatırımcısını üzen kripto paralar yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Bu alanda regülasyon çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Cem Tutar, şirket olarak altyapı geliştirme çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti. Tutar, “Kripto para altyapı ve çözümleri konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu alandaki regülasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Kripto para ticaretinde yatırımcı ve kuruluşların ihtiyaç duyabilecekleri alt yapı, işlem platformu ve analiz araçlarıyla ilgili çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz ve bu çalışmayla ilgili ilk sonuçları da çok yakın vadede almayı planlıyoruz. Kripto para ve blockchain teknolojileri alanındaki gelişmelerin ülkemiz açısından önemli fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz” dedi.